La foule au concert solidaire pour Paul Watson

Tahiti le 02 octobre 2024. Mardi soir, aux 3 Brasseurs de Papeete, l’association Mata Tohora a organisé une soirée concert pour la libération de Paul Watson en collaboration avec Sea Sheperd France. L’opportunité pour le public polynésien de s’informer et de mieux comprendre les enjeux de la détention de Paul Watson, le tout en musique bien sûr avec la participation de nombreux groupes du Fenua.





Paul Watson est, rappelons-le, un militant écologiste canadien-américain, surtout connu pour son rôle de fondateur de l’organisation Sea Shepherd Conservation Society. Il est célèbre pour ses actions directes contre la chasse à la baleine et d’autres pratiques de pêche destructrices.





Actuellement, Paul Watson est détenu au Groenland depuis fin juillet 2024 et son extradition vers le Japon était soumise à une décision des juges ce mercredi d’où cet évènement solidaire organisé à Tahiti. Le Japon l’accuse d’être co-responsable de dommages et blessures à bord d’un navire baleinier japonais lors d’une campagne menée par Sea Shepherd.





Finalement, sa détention est prolongée jusqu’au 23 octobre 2024. Selon les juges de Nuuk au Danemark, « les critères pour une extradition sont réunis de par les accusations du mandat d’arrêt japonais. Il n’y a donc aucune utilité d’analyser un quelconque document. La détention est prolongée de 3 semaines soit jusqu’au mercredi 23 octobre ».





Certains à Tahiti ont réagi comme Heimoana B. présent lors de la soirée, « C’est incroyable, cela sent la parodie de justice » déclare-t-il. « Tout cela afin de servir les intérêts du Japon qui depuis des années ne respecte pas le moratoire qui date tout de même de 1982 et continue à l’instar d’ailleurs de la Norvège et de l’Islande, des pays proches du Danemark, la chasse commerciale des baleines. Un jour, ils viendront jusque dans nos eaux lorsqu’ils auront épuisé leurs ressources ! Les baleines sont en danger et encore plus aujourd’hui avec les problèmes liés au changement climatique » s’exclame-t-il.



La soirée s’est prolongée tard dans la nuit