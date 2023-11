La fédération Tāhei ‘Auti ia Moorea se remobilise contre les grands “projets destructeurs” de l’île

Moorea, le 14 novembre 2023 - Le deuxième anniversaire de la cérémonie du Tāhei ‘Auti ia Moorea, organisée le 13 novembre 2021, a été célébré lundi à la plage de Temae. Le but de la fédération Tāhei Auti ia Moorea était de remémorer ce jour de manifestation de la population de Moorea contre les “projets destructeurs” de l’île et de remobiliser ses membres dans la lutte pour la préservation de l’île.



Le deuxième anniversaire de la cérémonie du Tāhei Auti ia Moorea a été célébré lundi par les membres de la fédération Tāhei ‘Auti ia Moorea lundi sur la plage de Temae. Pour rappel, le 13 novembre 2021, plus de 2 000 personnes s’étaient rassemblées à Temae pour exprimer leur volonté de préserver cette plage publique ainsi que pour dire non aux grands “projets destructeurs” de l’île. Lundi, quelques personnes ont ainsi participé à une petite cérémonie culturelle autour du fameux “pou tapu” avant que les membres de la fédération expriment à tour de rôle leur volonté de continuer à lutter pour la préservation de l’île de Moorea.



“On sait que le développement durable est quelque chose qui se conçoit sur le long terme. Cela fait quelques années qu’on s’est réuni ici en présence de plus de 2 000 personnes afin de préserver Moorea face à ces projets dévastateurs. On est là encore pour se remémorer cela et pour dire que le combat continue”, a notamment rappelé Rahiti Buchin, président de la fédération Tāhei ‘Auti ia Moorea.



Combat juridique et propositions de projets



Depuis ce grand rassemblement, la fédération a en effet mené plusieurs combats, notamment sur le terrain juridique, face à certains promoteurs. “Nous avons attaqué la SNC Paetou pour des travaux de déblais illégaux sur le site de Paetou. Nous avons gagné le procès, mais la partie adverse a toutefois fait appel. Nous avons ensuite attaqué au tribunal administratif le permis de construire d’une entreprise. Celle-ci compte construire un magasin Gémo. On ne comprend pas comment un permis de construire a pu être attribué alors que cette terre est source de litige. Il y a aussi le cas de la plage de Temae. On tient toujours à ce que l’emprise réservée, mise en place par l’ancien tāvana Raymond Van Bastolaer, soit maintenue et que la population ainsi que la fédération puissent être associées à l’aménagement de ce lieu”, explique Rahiti Buchin



Outre le combat juridique, la fédération tient également à proposer des projets pour la population conformément à sa vision du développement de l’île de Moorea. Elle a repris par exemple le projet de construction du refuge Fare Aru sur le site Maraamu dans la vallée de Opunohu. “C’est un magnifique projet qui correspond à notre vision du développement durable de Moorea. Il s’agit de mettre en exergue le capital vert de l’île, de donner du travail et en même temps d’accueillir les touristes, les écoles…”, insiste-t-il avant de conclure : “Il faut que l’on se pose les bonnes questions. Est-ce que l’on veut du béton ? Cela va donner du travail, mais pour combien de temps ? Est-ce que l’on a envie que Moorea ressemble à Tahiti ? Je pense que tout le monde est d’accord sur cette question pour dire non. Il nous faut un développement raisonné, c'est-à-dire que cela profite à la population de Moorea. On ne va pas, pour des étrangers fortunés, par exemple priver la population de Temae ainsi que celle de Moorea de cette magnifique plage. C’est l’intérêt de la population qui compte d’abord.”