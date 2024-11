La danse pour Miss France 2025

Paris, le 15 novembre 2024 - Ce jeudi, TF1 et la société Miss France ont invité la presse à découvrir le thème du show de la prochaine élection nationale qui aura lieu le 14 décembre prochain à l’Aréna du Futuroscope de Poitiers. Les trente candidates étaient certes présentes, mais ni l’animateur Jean-Pierre Foucault, ni Frédéric Gilbert, réalisateur et président de la société Miss France, n’ont pu être présents.





La cérémonie de Miss France a toujours le vent en poupe si l’on en croit Rémi Faure, directeur des programmes et de flux de TF1, qui se réjouit du fait que l’an dernier, 86% des jeunes de 15 à 25 ans avaient suivi l’émission, soit le même pourcentage que lors des Jeux olympiques. Les jeunes aiment donc Miss France ? Pour sa part, Cindy Fabre, directrice du concours Miss France, se félicite de cet engouement en évoquant les 50 000 personnes qui, en France, se sont déplacées pour les élections régionales.



Forts de ces résultats toujours encourageants, Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, (actuellement à Mexico pour assister Indira Ampiot à l’élection de Miss Univers) a annoncé le programme pour la cérémonie Miss France 2025. Le thème d’abord : “Le grand bal des Miss”. Les candidates vont se faire danseuses et elles devront se distinguer en twist, rock, country et tango. Les quinze dernières sélectionnées devront affronter vingt danseuses classiques. Tout un défi !

Rendez-vous le 14 décembre On ne change pas une équipe qui gagne : chorégraphe, costumière (150 costumes à réaliser) et les fournisseurs habituels reviennent pour un nouveau tour : Mauboussin pour la couronne, Laura Dubois pour les maillots, Saint Algue pour la coiffure, Sothys pour le maquillage, etc. Le défilé en costume régional est naturellement maintenu, toujours en forme de concours.



L’an dernier on avait eu le droit à un documentaire sur le devenir de plusieurs Miss France, cette année, la caméra va se faire indiscrète avec “La magie des coulisses”, version voyeurisme soft de l’effervescence qui règne derrière le rideau, “pour montrer vraiment ce qui se passe”, souligne Frédéric Gilbert.



Quant à Jean-Pierre Foucault, l’inoxydable animateur dont on admire la courtoisie et le respect vis-à-vis des candidates et de son public, il rempilera pour la trentième fois ! Ce qui ne peut que plaire à Cindy Fabre. Elle a clairement déclaré qu’elle continuerait à respecter les valeurs de Miss France. Traduisez : ne pas tomber dans des innovations fantaisistes pour plaire à quelques rêveurs. Elle reconnaît que la société évoluant continuellement, des adaptations sont parfois nécessaires et ce, sans démolir les piliers de ce qui fait la forte tradition de ce concours de beauté – “le plus ancien du monde actuellement”, souligne-t-elle.



En attendant d’être danseuses, les candidates vont être touristes dès ce dimanche puisqu’elles s’envoleront pour la Côte-d’Ivoire, première destination africaine du voyage d’intégration rituel. Elles devaient sans doute être pressées de faire leurs valises car les invités à cette conférence de presse n’ont pu les voir qu’une quinzaine de minutes : trois groupes de quinze avec présentation individuelle et hop, dehors ! Sans la traditionnelle présentation toutes ensemble. Heureusement, on pourra les voir individuellement sur le site de TF1 et se faire son opinion pour voter le 14 décembre prochain.

Rédigé par Philippe Binet le Dimanche 17 Novembre 2024 à 10:17 | Lu 233 fois