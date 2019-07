La cour d'appel de Nouméa renvoie à octobre sa décision d'extrader ou pas un Chinois

Nouméa, France | AFP | mercredi 23/07/2019 - La cour d'appel de Nouméa a renvoyé mercredi au 9 octobre prochain sa décision sur l'extradition d'un ressortissant chinois dans son pays, dans l'attente d'une expertise médicale sur sa capacité à endurer une détention en Chine.



La cour a estimé que le renvoi en Chine de Ning Sishen, 64 ans, "ne heurte aucun motif" du traité d'extradition entre la Chine et la France de 2015, mais a fait valoir "un motif facultatif", en demandant une expertise médicale.

"L'examen clinique dira si son état de santé est compatible avec une détention en Chine ou s'il serait de nature à le dégrader sérieusement", a déclaré Jean-Michel Stolz, président de la chambre d'instruction de la cour d'appel.

Lors de l'audience le 26 juin, le parquet avait requis l'extradition du sexagénaire, qui avait exprimé sa "peur" de retourner en Chine affirmant qu'il y serait torturé.

Visé par une notice rouge d'Interpol et un mandat d'arrêt international, Ning Sisheng a été arrêté fin avril en Nouvelle-Calédonie alors qu'il y faisait escale durant une croisière touristique avec une amie.

Les autorités chinoises lui reprochent d'avoir détourné des fonds publics équivalent à environ 1,3 million d'euros au moyen "d'une escroquerie pyramidale". L'homme réside depuis 2010 en Australie et n'est jamais retourné en Chine depuis le 13 décembre 2011.

"Je suis satisfait de cette décision, les juges ont fait une application à la lettre des règles du traité, qui prévoit que l'évaluation de l'état de santé soit effectuée par la France avant un renvoi en Chine", a déclaré à la presse Stéphane Bonomo, avocat de Ning Sisheng.

Il s'est en outre félicité d'avoir obtenu la remise en liberté de son client, incarcéré "depuis 100 jours" à la prison du Camp Est, surpeuplée. Sans ressource, Ning Sisheng, qui sera soumis à un strict contrôle judiciaire, sera hébergé par des membres de la communauté asiatique de Nouvelle-Calédonie.

"Je salue le sens de la justice, de l'égalité et de la démocratie des Occidentaux", a déclaré le prévenu à l'énoncé de la décision.

Elle intervient après que la cour suprême de Suède a refusé le 9 juillet d'extrader un ressortissant chinois, accusé par Pékin de détournement, au motif qu'elle n'avait pas de garantie du respect des principes de la Cour européenne des droits de l'homme.

La justice de Nouvelle-Zélande avait précédemment pris une décision similaire, invoquant les risques de torture en Chine.