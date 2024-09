La confiance des entreprises revient et progresse

Tahiti, le 5 septembre 2024 - La confiance des entreprises est moins frileuse qu'en 2023 et revient au 2e trimestre 2024, avec un indicateur du climat des affaires (ICA) qui progresse de 0,9 point et une inflation qui se stabilise autour de 1%.



Les tendances conjoncturelles du 2e trimestre 2024, que vient de publier l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), vont dans le sens du président du Pays Moetai Brotherson qui clame à ses détracteurs que “tout ne va pas si mal”. En effet, si les mois qui ont suivi les élections territoriales d'avril 2023 ont conduit à une certaine frilosité au niveau de la confiance des chefs d'entreprise, le deuxième trimestre 2024 est plus réjouissant. “Toujours supérieur à sa moyenne de longue période, l'indicateur du climat des affaires progresse de 0,9 point pour atteindre 107,4 au deuxième trimestre 2024”, note ainsi l'IEOM. Une bonne chose quand on sait que plus l'ICA est élevé, meilleure est la perception de la conjoncture par les chefs d'entreprise qui la jugent “favorable” dès lors que l’ICA dépasse 100.



Dans l'ensemble, les chefs d'entreprise indiquent que “leur activité s'est maintenue sur le trimestre”. Par ailleurs, entre une augmentation de leurs prix de vente et une amélioration des délais de paiement, leur trésorerie elle aussi se porte mieux. Pour le prochain trimestre, “ils anticipent une stabilité de leur courant d'affaires, mais restent globalement attentistes pour leurs investissements”.



Une inflation qui se stabilise à 1%



En juin 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) progresse de 1,2% en glissement annuel, note l'IEOM qui précise que “les prix des produits alimentaires”, principal poste de l'IPC, “restent quasiment inchangés sur un an (0,4%), à l'exception des boissons alcoolisées” qui font un bond de 5%. Pas de mouvement au niveau des tarifs des transports et des communications qui restent également “stables sur un an”.



En revanche, et ce n'est pas une surprise, les coûts liés à l'éducation, à la santé et au logement augmentent. +6,9% pour l'éducation, +4,1% pour la santé et + 2,2% pour le logement, “en particulier les loyers”. Gageons que la commission d'enquête mise en place à l'assemblée par la majorité Tavini sur le sujet apportera enfin des solutions concrètes et rapides. Le seul poste en nette diminution sur cette période concerne l'habillement avec -4%.

Rédigé par La rédaction le Jeudi 5 Septembre 2024 à 17:52 | Lu 265 fois