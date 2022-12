La communauté de communes Hava'i verse une subvention d'1,3 million au Maupiti Express

Tahiti, le 26 décembre 2022 – La communauté de communes Hava'i a décidé, le 14 décembre dernier, d'octroyer une subvention d'1,361 million de Fcfp à la société Maupiti Express. Une subvention qui vise à venir en aide à la desserte Maupiti-Raiatea, déficitaire de plus de 2,7 millions de Fcfp au 31 décembre 2021.



La communauté de communes Hava'i, qui regroupe Taputapuatea, Tumara'a et Uturoa à Raiatea, ainsi que Huahine, Taha'a et Maupiti, a décidé, lors de son conseil communautaire du 14 décembre dernier, d'octroyer une subvention d'1,361 million de Fcfp à la société Maupiti Express. Cette subvention fait suite à une demande d'octroi d'1,5 million de la part de la société de transport maritime datant du mois de mars. En effet, une analyse de la rentabilité montre que la desserte Maupiti-Raiatea est déficitaire de 2,722 millions de Fcfp au 31 décembre 2021.



Le transport entre les îles est de la compétence de Hava'i et dans sa délibération, celle-ci indique que le “désenclavement de l'île de Maupiti” fait partie de ses “préoccupations”. Maupiti est en effet très dépendante des liaisons maritimes avec l'île de Raiatea, car elle est beaucoup moins accessible que les autres îles des Raromata'i. En septembre dernier, un rapport de la chambre territoriale des comptes rappelait d'ailleurs que l'arrêt des rotations du Maupiti Express durant sept ans, entre 2013 et 2020, avait causé “l'effondrement de l'agriculture commerciale de la pastèque”. Les exploitants étaient passés de 160 à un seul et l'économie de l'île s'en était trouvée “bouleversée”.

Subvention du Pays en août En août dernier, le conseil des ministres avait décidé de maintenir son soutien à la desserte encore une année et avait alors octroyé à la société Maupiti Express une subvention de 700 000 Fcfp. Le mois suivant, Hava'i avait adressé un courrier au président du Pays, demandant que le Pays fasse un effort supplémentaire en augmentant sa subvention à hauteur de 1,3 million, à part égale avec la communauté de communes, pour combler le déficit de la desserte. En l'absence de réponse ou en cas de réponse négative du Pays d'ici la fin de l'année, Hava'i avait décidé qu'elle verserait elle aussi 700 000 Fcfp, “à part égale avec ce que le Pays a déjà octroyé à la société Maupiti Express”. Finalement, c'est bien une subvention d'1,361 million de Fcfp qui est versée en cette fin d'année à la société de transport maritime. La délibération a été adoptée à l'unanimité du conseil communautaire. Dans sa délibération, Hava'i indique par ailleurs que la communauté de communes “projette à moyen terme de reprendre en main cette desserte (Maupiti-Raiatea) en régie, à l'instar de ce qui se fait aux Marquises avec la Codim”.



