Tahiti, le 20 août 2024 - La comédie bilingue "Te Toate Tiavaru" revient sur les planches du petit théâtre de la Maison de la Culture, les 29, 30 et 31 août. Cette pièce, interprétée en tahitien et en français, narre l'histoire de l'installation d'un jeune médecin popa'a sur un petit atoll des Tuamotu.



L'association Te Teata Ata Rau va interpréter les 29, 30 et 31 août à 19h30 au petit théâtre de la Maison de la Culture une comédie bilingue en français-tahitien. Écrite par Françoise Ellis Lequenne et mise en scène par Léonore Caneri, cette pièce de théâtre en quatre actes s'intitule : Te Taote Tiavaru, ou en français Le Médecin Exilé.



L'histoire raconte l'arrivée en Polynésie d'un jeune médecin popa'a en quête d'une nouvelle vie. Peu de temps après son arrivée à Tahiti, il répond à l’annonce du Tavana de l’atoll Motu Matau dans l’archipel des Tuamotu. Alors qu’il s’installe dans son nouveau cabinet, préparé pour lui par la commune, arrive le Tavana de l’île, suivi de sa fille Tapairu, une jeune et jolie Paumotu. Les îliens, curieux et méfiants, viennent tour à tour le saluer. Ils en profitent pour exposer leurs problèmes tout en faisant preuve de bienveillance... Mais Taote a un secret que l’on découvrira au cours de l’intrigue.



Cette comédie met en scène les différences culturelles vécues quotidiennement sur nos îles et montre que chacun de nous peut y trouver sa place et partager son humanité sans dévoyer son identité. C’est ainsi que l’autrice a choisi de faire parler ses personnages, tant en tahitien, quand ils parlent entre eux, qu’en français, quand ils s’adressent à Taote, comme nous le faisons sans même plus y prêter attention. Cette comédie a déjà été présentée au public les 1er et 2 mars 2024 au Grand Théâtre de TFTN, à guichet fermé, et a rencontré un très grand succès. Cette pièce sera interprétée par une dizaine de comédiens connus et moins connus du Fenua. On retrouvera Sébastien Le Guilloux dans le rôle principal du Taote, mais également Kalani Salmon, Jacquot Tiatia, Kura Ellis, Topa Ellis, Teiva Manoi, Pascal Le Menn, Domani Paie, Marau Niuaiti et Isabelle Lesourd.