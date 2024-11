La brasserie Hoa remporte le 4e tournoi des restaurateurs

Tahiti, le 12 novembre 2024 – Les compétitions de football ne sont pas réservés aux licenciés. Dimanche, neuf équipes de restaurateurs se sont affrontées dans un tournoi amical et festif. L’occasion de mieux se connaître, mais aussi de récolter des fonds pour des associations.



Pas moins de neuf équipes de 12 joueurs ont participé dimanche au tournoi des restaurateurs sur le terrain d’Excelsior. Cet événement, qui en est déjà à sa 4e édition, a été organisé par Bastien Fréjabise du restaurant Le Gobie en partenariat avec l’AS Excelsior, présidée par Bruno Tehaamoana. Avec pas moins de huit matchs pour chaque équipe, les pros de la cuisine, de la restauration et de l’événementiel se sont donnés sans compter afin de faire honneur à ce rendez-vous à la fois festif et sportif.



“C’est l’opportunité pour nous tous de se retrouver et de mieux se connaître aussi”, explique Bastien Fréjabise. “Cet événement se veut aussi solidaire”, poursuit-il. “Il nous permet de récolter des fonds pour deux associations : les Kiwanis de Papara pour les enfants défavorisés et l’association les 4 pattes de Papara. 111 000 francs leur seront respectivement reversés.”



Une tombola a permis aussi d’offrir de nombreux lots aux participants, récompensant aussi bien le meilleur joueur que la “pire passoire” pour le goal ! Bref, un esprit joyeux a régné durant cette journée qui a vu s’affronter en finale le Gobie contre la Brasserie Hoa. Après un score de parité à 1 partout, c’est aux tirs au but que le match s’est joué. C’est finalement la Brasserie Hoa qui remporte ce tournoi, voué à devenir certainement plus populaire encore.

Les valeureux participants Le restaurant Le Gobie

The Avenue

L’InterContinental Tahiti

La Brasserie Hoa

La Brasserie des Remparts

Le groupe Trinity (Meherio, Chez Jimmy, Urban Café et L’Instant Présent)

Les Joly

Wonderland

Sea Salt Bora Bora









Rédigé par Philippe Collignon le Mardi 12 Novembre 2024 à 17:04 | Lu 370 fois