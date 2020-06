La Vodafone Channel Race nouveau défi des ‘aito

Tahiti, le 4 juin 2020 - La première édition de la Vodafone Channel Race, une course V6 marathon, se tiendra le 15 août. Les ‘aito s'élanceront sur un parcours inédit de 70 km entre Taaone, Mahina et Temae.



Un départ sur la plage de Taaone, direction ensuite le large pour contourner une bouée, puis la redescente vers le Taharaa pour se diriger vers la pointe Vénus, avant d'attaquer la traversée du chenal entre Tahiti et Moorea avec une houle d'Est portante et, enfin, un retour vers Taaone en passant sous le pont de Motu Uta... Soit un parcours total de 70 km. Voici le décor de la première édition de la Vodafone Channel Race, une course V6 marathon à changement, qui se tiendra le 15 août.



"Le coronavirus a provoqué l'annulation ou le report de beaucoup d'événements sportifs au fenua, dont notamment les courses de va'a. Les rameurs qui s'entraînent toute l'année étaient tous frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer. On a donc eu l'idée, avec Albert Moux, de proposer cette course pour relancer le monde du va'a", glisse Patrick Moux, vice-président de Vodafone Polynésie.



Une course complète



La course sera ouverte aux équipes juniors, séniors et vétérans. Chaque équipage pourra aligner neuf rameurs, avec des changements à trois qui seront autorisés sur le parcours.



Contrairement à la Hawaiki Nui Va'a ou à la Moloka'i Hoe, qui sont disputés très loin des côtés, la Vodafone Channel Race souhaite également offrir un maximum de spectacle au public resté à terre. "Une partie de la course se fait au bord des côtes. Du Tahara'a jusqu'à la pointe Vénus, le public pourra apprécier le spectacle depuis la plage. Et avant l'arrivée à Taaone, les spectateurs pourront voir passer les va'a sous le pont de Motu Uta", indique Patrick Moux.



Le parcours inédit imaginé pour cette course est également très exigeant pour les rameurs. "C'est un parcours où il faut être complet. Il y a de la remontée, du calme et pas uniquement que du surf, comme c'est le cas à Molokai. On a voulu réunir sur cette course toutes les conditions. Quand tu gagnes la Vodafone Channel Race, tu es un vrai ‘aito", insiste le vice-président de Vodafone Polynésie.



À l'image de la Moloka'i Hoe et de la Hawaki Nui Va'a, le comité organisateur souhaite pérenniser la Vodafone Channel Race dans le temps. "L'idée pour les prochaines années serait d'organiser la course en juin. Et on va travailler sur un trophée qui sera seulement remis aux équipes qui remporteront trois fois de suite la course", explique Patrick Moux.



Le spectacle en tout cas s'annonce grandiose sur l'eau. Rendez-vous donc le 15 août.