La Transpac Tahiti toutes voiles dehors

Le 28 mai 2020, les voiliers en lice dans la Transpac Tahiti s’élanceront depuis Los Angeles pour rejoindre Tahiti. Cette course à la voile, qui existe depuis 1925, fera son grand retour pour sa 16e édition. Pour attirer les participants, le comité organisateur s’est rendu à San Francisco pour en faire la promotion.



Relancer la course au large entre Los Angeles et Tahiti est un challenge ambitieux qui nécessite une promotion active. Les équipes d’Archipelagoes et du TransPacific Yacht Club, co-organisatrices de la Transpac Tahiti 2020, se sont rendues dans les lieux les plus emblématiques de la voile dans le Pacifique.



Après avoir organisé des conférences au Royal New Zealand Yacht Squadron (détenteur de l’America’s Cup à Auckland), au Los Angeles Yacht Club, c’est dans la baie de San Francisco qu’Archipelagoes et TransPacific Yacht Club, ont été accueillis avec les honneurs au St Francis Yacht Club (STFYC), situé entre le Golden Gate et l’île d’Alcatraz.



Le Vice Commodore du St Francis Yacht Club a transmis l’historique de cette course initiée en 1925 et dont la 16e édition aura lieu l’année prochaine. C’est en 1970 qu’elle eut le plus grand nombre de participants avec 16 bateaux sur la ligne de départ (dont le Pen Duick d’Eric Tabarly), et c’est l’objectif à battre en 2020 pour les organisateurs. Le STFYC a également conservé le trophée remis par le Yacht Club de Tahiti en 1961 au voilier Athene, premier à passer la ligne, et s’est proposé de faire revenir ce trophée à Tahiti où il sera restauré et exposé au village d’arrivée en juin 2020.