La Toussaint, plus qu'une fête religieuse



Tahiti, le 1er novembre 2023 – Chaque année, à l'occasion de la Toussaint, les Polynésiens rendent hommage à leurs proches disparus en embellissant leurs tombes. Une tradition pour les familles du fenua.



Aux abords des cimetières, une multitude de voitures s'agglomèrent. Les bennes des pick-ups sont remplies de fleurs, elles sont aussi chargées que les bras des Polynésiens venus embellir les tombes familiales. En effet, ce mercredi, comme chaque année à l'occasion de la Toussaint, les cimetières de Polynésie deviennent de vrais paradis floraux. Les sépultures semblent alors reprendre vie, dans le tumulte et l'agitation des familles, souvent présentes en nombre. À n'en pas douter, cette fête est toujours aussi importante aux yeux de la population. Car si le 1er novembre est la fête de tous les saints, habituellement réservée aux fidèles catholiques, au fenua, c'est devenu une tradition à part entière. "On vient chaque année pour nettoyer et décorer la tombe de mes parents. C'est en quelque sorte un devoir de mémoire", nous glisse Teiva en sortant de l'Uranie, mercredi. Même discours pour Hélène et sa fille à Arue, qui sont venues déposer des gerbes de fleurs sur le caveau familial. "C'est très important pour nous, c'est plus qu'une fête religieuse, c'est une tradition". Retour en images sur cette journée.



Historiquement, qu'est-ce que la Toussaint ?



La Toussaint est une fête catholique, dédiée au culte des saints. Elle est célébrée tous les ans, le 1er novembre. Historiquement, on ne retrouve pas ses origines dans la Bible. En effet, elle provient d'un culte populaire important, qui s'est installé lors des premiers siècles après J.-C. Elle est finalement instituée au Ve siècle à Rome, par les Églises d'Orient, pour célébrer les martyrs. Dans un premier temps, la Toussaint se fêtait le dimanche après la Pentecôte, avant d'être déplacée une première fois au 13 mai, puis une deuxième et dernière fois au 1er novembre, au VIIIe siècle par le Pape Grégoire. Une date stratégique à l'époque dans l'expansion du christianisme, puisqu'elle concurrençait plusieurs fêtes païennes, comme Samain, célébrée par les Celtes.





Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 1 Novembre 2023 à 11:38 | Lu 148 fois