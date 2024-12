La Terre des hommes, terre de sport

Tahiti, le 3 décembre 2024 - Du 15 au 19 décembre, l'île de Nuku Hiva accueillera la 6e édition des Jeux des Marquises. Une fête, celle du sport insulaire, très attendue dans l'archipel puisque l'événement n'a pas été célébré depuis 2016. En effet, qu'ils soient de Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva Oa, Fatu Hiva ou Tahuata, les 605 athlètes attendus pour ces Jeux assurent n'avoir qu'une hâte : en découdre !



“Nos sportifs se sont préparés, ils ont hâte”, ont assuré les maires de Nuku Hiva et Ua Pou, Benoît Kautai et Joseph Kaiha, lors de la conférence de presse organisée ce mardi, à la présidence, au sujet de la 6e édition des Jeux des Marquises. En sommeil depuis 2016, l'événement revient huit ans plus tard en Terre des hommes : “Le Covid a joué un rôle dans cette très longue pause”, expliquait Benoît Kautai. “Cela fait un moment que l'on sent chez nos athlètes cette envie, cette impatience de se mesurer entre eux. Nous remercions sincèrement le Pays, pas seulement pour l'enveloppe qui permet l'organisation de ces Jeux des Marquises, mais pour tout ce qu'il y a autour et notamment la mise aux normes de nos infrastructures.” En tout, sept sites sportifs accueilleront les huit disciplines retenues : football à onze, futsal, volley-ball, basket-ball à cinq, pétanque, tennis de table, va'a et tū'aro mā'ohi. L'organisation attend pour l'occasion 605 athlètes, 131 officiels, 28 membres de fédérations sportives et 40 bénévoles de Taiohae dans le cadre de cet événement. Un challenge logistique – nécessitant plus de 63 millions de francs – que la ministre des Sports, Nahema Temarii, a tenu à souligner : “Certains athlètes se rendront à Nuku Hiva par bateau et devront effectuer un trajet de 9 heures pour s'y rendre. C'est important de le rappeler car sur le papier, ce sont des choses qui ne se voient pas. Ces athlètes sont prêts à le faire car c'est important pour eux de représenter leur île.”



Et si le sport et ses protagonistes seront évidemment les stars de cet événement, la ministre des Sports assure que les objectifs vont bien au-delà : “Évidemment que le premier objectif est de redynamiser le sport, permettre à nos athlètes de se retrouver autour de leur passion. Mais cela va aussi permettre aux différentes fédérations qui feront le déplacement de former et retourner au contact des clubs qui sont dans nos îles les plus éloignées. Sur le plan de la santé, ça sera l'occasion de faire passer les certificats médicaux nécessaires à la pratique des sports ou d'activités physiques. Pour cela, nous ferons venir taote Vetea Reichart afin qu'il puisse se dédier à cette mission. Nous en profiterons également pour déployer le volet secourisme avec dix volontaires des différentes îles qui y seront formés. À mon sens, il s'agit d'un héritage des Jeux. De plus, on ne peut pas organiser de manifestation sportive s'il n'y a pas de secouristes, c'est juste indispensable.”