La Tahiti Fashion Week débute aujourd'hui

Tahiti le 23 octobre 2024 – Pendant trois jours, du mercredi 23 au vendredi 25 octobre, se tient la Tahiti Fashion Week à l’InterContinental Tahiti, avec en guest-star Hubert Barrère, créateur et directeur artistique de la maison Lesage. C’est l’Océanie qui est à l’honneur.





C’est l’événement le plus attendu de la mode locale et il débute ce soir à l’InterContinental Tahiti. La dixième édition de la Tahiti Fashion Week se déroulera sur trois jours et promet d’être spectaculaire, mettant cette année à l’honneur la créativité et le talent des designers du Fenua et de l’Océanie.





Selon Alberto V., organisateur et directeur artistique de l’événement, “nous avons réussi à faire venir de nouveaux créateurs de Hawai’i, de Nouvelle-Zélande, des îles Cook, de Nouvelle-Calédonie afin de faire briller la création dans toute sa diversité du Pacifique ! Nous terminerons cette Tahiti Fashion Week avec un défilé haute couture qui permettra la découverte de véritables œuvres d’art !”





Une guest-star de renommée internationale se joint à cette fête de la mode : Hubert Barrère, créateur protéiforme en mode, plasticien, corsetier et brodeur français, directeur artistique de la maison Lesage. Il est une référence dans le monde de la mode, lui qui a travaillé avec les plus grandes maisons de luxe pour ses broderies et corsets, comme Chanel, Armani, Alexander Mc Queen, Balenciaga, Dior, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Jean-Paul Gaultier, Gucci, Thierry Mugler, Prada, Versace et Vuitton. Ses créations seront à découvrir lors de la dernière soirée.





Plus d’une trentaine de défilés sur trois jours seront également présentés par plus d’une vingtaine de mannequins et parmi celles-ci douze jeunes femmes locales, âgées de 16 à 22 ans, qui participent au concours Brave Model Management. Les gagnantes auront l’opportunité de découvrir l’expérience du mannequinat en rejoignant Milan en Italie ! Rendez-vous dès ce soir à l’InterContinental Tahiti pour la première soirée de cette Tahiti Fashion Week.

Le programme



Tahiti Fashion Week 2024, du mercredi 23 au vendredi 25 octobre, à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa de Faa’a.



Mercredi 23 octobre : soirée Moana à partir de 18 heures

Les défilés : CFPA Polynésie (section couture sur-mesure), lycée polyvalent Saint-Joseph (section bijouterie), L'Atelier d'Énolyne, Lilly Tahiti, O’Tevai Créations, Hinano Life Tahiti, Koré Créations, Flyingcloud Swim, Miliani Créations, Hope Perles de Tahiti, Tav Pacific, Gaëlle F, Ninirei, Wesleyy Workshop, Ak.Me, Carrés Devienne.

1 500 francs par personne



Jeudi 24 octobre : soirée Moana à partir de 18 heures

Les défilés : Les Bibis de Fifi by Sandryne Marere, Melle Art Créations Tahiti, Tahitian Move, Nira Tahiti Créations, Mareva Bling, Ahukini, Arima bijoux, Sem & Tea Couture, Fare O Pepe, Taravana Tahiti, Marine M., Te Marara, Horue Swim, Forever Bloom, Papaïa, Arona Paris, Orama Nigou.

1 500 francs par personne



Vendredi 25 octobre : soirée Poerava / finale du concours de mannequin Brave Model Management à partir de 18 heures

Les défilés : Aloha Born in Tahiti, Gaëlle F, Louna Manoa, Création Pacifique, Flyingcloud Swim, Tropical Luxury Boutique, Élite, Miliani Créations, Shelby Hunter, Ralph Malani Tahiti & la participation exceptionnelle de Hubert Barrère, de Raimana Cowan et de la troupe Tahiti Ora.

13 500 francs par personne (place numérotée, cocktail dînatoire et coupe de champagne inclus)



Billetterie

Rédigé par Philippe Collignon le Mercredi 23 Octobre 2024 à 14:52 | Lu 1328 fois