La Suède et la Finlande encouragent leurs habitants à se préparer à une possible guerre

Stockholm, Suède | AFP | lundi 18/11/2024 - Que faire si la guerre arrive ? La Suède a commencé lundi à envoyer cinq millions de brochures à ses habitants, les exhortant à se préparer à un potentiel conflit, au moment où l'Ukraine est à la peine face aux troupes russes.



Depuis le début de ce conflit armé, ce pays scandinave exhorte sa population à se préparer, aussi bien mentalement que d'un point de vue logistique, à la possibilité d'une guerre, étant donné la proximité de la Russie.



La Finlande voisine a dans le même temps créé un site web avec des conseils de préparation similaires.



Les deux pays ont abandonné plusieurs décennies de non-alignement militaire et sont entrés dans l'Otan après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.



Le livret suédois, qui porte le nom d'"Om krisen eller kriget kommer" ("En cas de crise ou de guerre"), rédigé par l'agence suédoise des contingences civiles (MSB) contient des recommandations pratiques pour faire face à des crises telles que la guerre, les catastrophes naturelles et les cyberattaques.



- "Situation sécuritaire grave" -



Localisation des abris antiatomiques, choix des aliments, sources d'informations fiables : le document de 32 pages décrit, à l'aide d'illustrations simples, les menaces qui pèsent sur la Suède et donne des conseils tels que la constitution de stocks de denrées alimentaires et d'eau.



En comptant cette version actualisée, il aura été envoyé à cinq reprises depuis la Deuxième Guerre mondiale.



La version précédente, distribuée en 2018 aux ménages, avait fait les gros titres : c'était la première fois qu'elle était adressée à la population du royaume depuis 1961, au plus fort de la Guerre froide.



En mars, la Banque de Suède avait appelé les autorités et les établissements bancaires à faciliter l'utilisation de l'argent liquide, craignant une paralysie de la société en cas de crise ou de guerre dans un pays où les transactions sont largement dématérialisées.



"La situation sécuritaire est grave et nous avons tous besoin de renforcer notre résilience afin de pouvoir faire face à des crises, et, en fin de compte, à une guerre", a souligné Mikael Frisell, le directeur de MSB, dans un communiqué.



L'aide militaire et économique à Kiev constitue une priorité pour Stockholm, qui répète qu'un conflit, au vu de la menace que constitue la Russie, n'est pas à exclure.



Pour mettre en garde la population, le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin avait déclaré en janvier qu'"il pourrait y avoir une guerre en Suède".



Des propos repris quelques jours plus tard par l'ancien commandant en chef des forces armées suédoises Micael Bydén, qui avait alors incité les Suédois à "se préparer mentalement à une guerre".



- Pas de guerre depuis Napoléon -



Ces appels ont suscité d'intenses débats au sein de la société suédoise, peu habituée aux réalités de la guerre.



Si la Suède envoie régulièrement des troupes pour des opérations de maintien de la paix, elle n'a pas été impliquée dans un conflit armé depuis les guerres napoléoniennes.



L'ONG de défense des droits des enfants Bris avait, après ces déclarations, enregistré une hausse sensible du nombre des appels sur sa ligne d'urgence, en provenance d'enfants préoccupés par la perspective d'une guerre.



Contacté lundi par l'AFP, le ministre de la Défense civile n'a pas répondu dans l'immédiat.



Au cours des deux prochaines semaines, 5,2 millions de brochures - aussi disponibles en ligne en arabe, farsi, ukrainien, polonais, somali et finnois - seront envoyées à la population suédoise.



Le fascicule ne mentionne explicitement ni l'Ukraine, ni la Russie mais insiste sur le fait que la menace militaire pesant sur la Suède a augmenté. "Nous devons nous préparer au pire - une attaque armée", y est-il écrit.



Le gouvernement de la Finlande, un pays qui partage une frontière longue de 1.340 kilomètres avec la Russie, a également mis à la disposition de ses administrés ce lundi un site web rassemblant des conseils pour se préparer en cas de crise.

