La Société reste en rouge jusqu'à midi

Tahiti, le 14 juillet 2022 - La vigilance météo pour la forte houle est progressivement levée. La vigilance aux Tuamotu-Gambiers, aux Australes et à Rapa est passée en orange à 8 heures. En revanche, elle reste rouge dans la Société jusqu'à 12 heures.



Les services du haut-commissariat et de Météo France se sont réunis tôt, ce jeudi matin, pour faire un point sur la situation météorologique et l'épisode de très forte houle que connait actuellement la Polynésie française. La vigilance aux Tuamotu-Gambiers, aux Australes et à Rapa est passée en orange à 8 heures. En revanche, elle reste rouge dans la Société jusqu'à 12 heures, en raison notamment de forts courants dans les lagons et les passes. Les activités nautiques restent donc interdites aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent.



Des dégâts matériels sont à déplorer avec des habitations qui ont été inondées à Uturoa, à Raiatea, à Moorea et à Tahiti. Sept aérodromes des Tuamotu-Gambier sont actuellement fermés en raison d'opérations de déblaiement. Certains vols pourraient être perturbés. Le phénomène de forte houle n'a pas fait de victime. On note deux blessés légers : un surfeur a été blessé à la tête à Teahupo'o mercredi matin, et un autre a été blessé à la jambe à Vairao.



Dans un communiqué, le haut-commissariat indique que la situation devrait s'améliorer encore dans la journée, mais que la prudence reste de mise.