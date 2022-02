La Saint-Valentin fait salon à Bora Bora

Bora Bora, le 12 février 2022 – Un salon consacré à la Saint-Valentin a été organisé sur la Perle du Pacifique de mercredi à samedi. Pas moins de 20 exposants sont venus présenter leurs produits, allant de la bijouterie à l’artisanat d’art en passant par la couture et l’horticulture, tous estampillés made in Bora Bora.



Le salon de la Saint-Valentin, organisé durant quatre jours à Bora Bora, a eu le mérite d’être le premier grand événement de l’île depuis le début de l’année et depuis le début de la crise sanitaire. Les 20 exposants qui ont répondu présents ont bénéficié d’une forte affluence, preuve de l’intérêt d’une telle manifestation ; de quoi les ravir ainsi que les organisateurs.

La population a ainsi pu trouver des articles originaux à offrir pour la fête des amoureux. La proximité des dates avec le Nouvel An chinois a fait que la place Tu Vavau, dédiée au salon, a aussi accueilli l'association culturelle chinoise des îles Sous-le-Vent menée par Chrystal Tauere et animée par des enfants de Bora Bora en charge de représenter les lions.

Ce salon a aussi permis de rencontrer Sylvianne Taha, arrivée à la deuxième place du concours culinaire national organisé il y a quelques semaines à Paris.