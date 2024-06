La Russie assure ne "pas interférer" en France et dément toute désinformation avant les JO

Moscou, Russie | AFP | mardi 04/06/2024 - La Russie a assuré mardi ne "pas interférer" en France, en réaction aux soupçons la visant après la découverte de cercueils près de la tour Eiffel, et démenti toute campagne de désinformation visant les Jeux olympiques de Paris.



"La Russie n'a pas interféré et n'interfère pas dans les affaires intérieures de la France -notre pays a des priorités plus importantes", a affirmé l'ambassade de Russie à Paris dans un communiqué.



"L'ambassade de Russie en France exprime sa vive protestation contre une nouvelle campagne russophobe déclenchée dans les médias français".



La représentation diplomatique russe a en outre évoqué une "hystérie" dangereuse pour les citoyens russes en France, notamment pour son personnel, et exprimé sa solidarité avec "les citoyens français qui ont fait l'objet d'une chasse aux sorcières simplement parce qu'ils sont favorables à la préservation des liens d'amitié de longue date entre nos pays".



L'ambassade a appelé les autorités françaises à "mettre fin" à cette "campagne d'information antirusse".



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté démenti toute campagne de désinformation visant les Jeux olympiques de Paris cet été, qualifiant de "pure calomnie" un nouveau rapport d'un observatoire de Microsoft accusant la Russie d'intensifier ses tentatives de désinformation.



Dans ce rapport, le Centre d'analyse des menaces (MTAC), géré par Microsoft, cite deux groupes d'influence russes, Storm-1679 et Storm-1099, auxquels il est reproché de "semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux" olympiques. Le MTAC s'attend à ce que ces activités "s'intensifient" à l'approche de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet.



M. Peskov a assuré aux journalistes que ces accusations n'avaient "rien à voir avec la réalité".



Ces derniers mois, deux affaires similaires à celle des cercueils ont suscité des soupçons de manipulation étrangère.



Le 31 octobre, l’apparition d’une soixantaine d’étoiles de David bleues marquées au pochoir à Paris et dans sa banlieue a été imputée par les autorités françaises au FSB, les services de sécurité russes, suscitant un démenti de Moscou.



Et à la mi-mai, 35 tags représentant des mains rouges ont été peints sur le Mémorial de la Shoah, un acte pour lequel une possible ingérence étrangère a été évoquée dans la presse.



Dans l'affaire de la tour Eiffel, trois hommes soupçonnés d'avoir été impliqués dans cette affaire, un Bulgare, un homme né en Allemagne et un homme né en Ukraine, ont été présentés à un juge français lundi. L'enquête en cours doit établir s'il y a eu "ingérence étrangère".

le Mardi 4 Juin 2024 à 07:18 | Lu 29 fois