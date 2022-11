La Réunion : un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 09/11/2022 - Un homme de 58 ans, qui a poignardé sa compagne à mort dimanche matin à Sainte-Rose, dans l'est de La Réunion, a été mis en examen mardi après-midi pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Saint-Denis mercredi soir.



Inconnu de la justice et sous suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, en raison d’épisodes dépressifs, l'auteur présumé des faits a retourné son arme contre lui immédiatement après avoir porté cinq coups de couteau à la victime, âgée de 49 ans et mère de trois enfants.



L'homme a été hospitalisé dans un état grave et placé "en garde à vue médicalisée", a précisé le parquet.



"Au cours de ses auditions, il a reconnu avoir porté les coups de couteau" mortels à sa compagne "allongée dans son lit", a expliqué la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot.



L'homme est ensuite "sorti du domicile tout en se donnant plusieurs coups de couteau". Il s'est "rendu chez des voisins pour que ces derniers appellent les secours en leur confiant avoir tué sa compagne", a détaillé le parquet.



Les raisons du passage à l'acte de l'auteur présumé des faits "ne sont pas clairement précisées, état dépressif, jalousie, une possible séparation sont des éléments évoqués", souligne la procureure.



La mise en examen a été prononcée au centre hospitalier de Saint-Denis où l'homme est toujours hospitalisé.



Son placement en détention provisoire "s’effectuera sous garde médicalisée jusqu’à l’intégration possible en établissement pénitentiaire sur autorisation médicale", a précisé le parquet.



Le couple vivait ensemble depuis six ans et il n’existait "aucun antécédent de violences", indique la procureure



C'est la deuxième fois cette année qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint à La Réunion.



Selon les chiffres des autorités judiciaires, La Réunion est le troisième département de France pour le nombre de violences envers les femmes.



En 2021, sept plaintes ont été déposées quotidiennement pour violences conjugales. En quinze ans, 53 femmes ont été victimes de féminicide sur l'île.