La Réunion: levée totale du couvre-feu et réouverture des discothèques

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | vendredi 01/10/2021 - La situation sanitaire s'étant améliorée sur l'île de la Réunion, la préfecture a annoncé vendredi une levée totale du couvre-feu et une réouverture des discothèques à compter de lundi.



Les mesures de "desserrement" ont été prises par le préfet "au regard des données sanitaires favorables" indique la préfecture dans un communiqué.



La suppression des jauges dans les commerces et la fin de l'obligation de port du masque au sein des établissements recevant du public entreront aussi en vigueur lundi.



L'autorisation de regroupements dans l'espace public est, elle, portée de six à dix personnes. La même augmentation est appliquée pour les pique-niques, une pratique très ancrée dans les loisirs locaux.



Le pass sanitaire reste applicable dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine.



Selon les chiffres de Santé publique France, au 27 septembre, le taux d'incidence de La Réunion était de 42,2 cas pour 100.000 habitants. La moyenne nationale était de 55,3 à la même date.



Dans l'île, les discothèques étaient fermées depuis le 14 mars 2020, date du premier confinement.



Un couvre-feu à partir de 18H avait été décidé le 31 juillet pour freiner la recrudescence de l'épidémie. L'interdiction de circuler avant ensuite été ramenée à 21H, puis à 23H depuis le 23 septembre.



En annonçant l'allègement des mesures sanitaires, le préfet Jacques Billant a insisté une nouvelle fois sur "la nécessité" de se faire vacciner.



Dimanche 24 octobre, 439.252 personnes, soit 64,4% de la population, présentaient un schéma vaccinal complet.