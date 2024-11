La Réunion: l'ex-président de la région condamné à cinq ans d'inéligibilité

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 05/11/2024 - L'ancien président du conseil régional de la Réunion, Didier Robert, a été condamné mardi à huit mois de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité pour avoir perçu des indemnités de logement supérieures au montant autorisé.



Poursuivi pour "concussion" et "prise illégale d'intérêts" devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, l'ancien élu divers droite était accusé d'avoir touché cet argent de la région quand il était en poste entre 2016 et 2020.



Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet prononcées lors de l'audience du 11 octobre. La procédure avait été ouverte en 2022 à la suite d’un signalement de la chambre régionale des comptes.



Philippe Creissen, avocat de Didier Robert, a annoncé que son client ferait appel.



En mai 2021, Didier Robert avait déjà été condamné dans une autre affaire de prise illégale d'intérêt à 15 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. Il s'est retiré de la politique après cette condamnation.



En mai dernier, il a été relaxé dans une autre affaire d'emplois fictifs au sein de son cabinet de président de région.