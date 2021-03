La Réunion: deux femmes retrouvées mortes, trois personnes en garde à vue

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 10/03/2021 - Une enquête a été ouverte pour meurtre après la découverte mercredi matin des corps de deux femmes de 78 ans et de 57 ans dans une maison de Saint-Joseph, au sud de l'île de La Réunion, a indiqué la procureure de la République.



Trois proches des victimes qui se trouvaient sur les lieux ont "immédiatement (été) placés en garde à vue" par les gendarmes, a ajouté la magistrate.



Le conjoint de l'une des victimes a ensuite été hospitalisé à la suite d'un malaise.



"Les investigations viseront à déterminer précisément les circonstances de commission des faits et à identifier l'auteur", a précisé la magistrate.



"Les constatations ont été réalisées sur place par deux légistes (et) les autopsies seront effectuées demain" jeudi, a noté la procureure.



Il n'y avait plus eu de féminicide à La Réunion depuis 2018. Entre cette date et 2006, 49 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-compagnons, selon un décompte des services juridiques.



38% de ces victimes avaient auparavant signalé à la justice les faits de violences infligés par leurs agresseurs.



Selon les chiffres des services juridiques, La Réunion est toujours le troisième département de France le plus violent à l'encontre des femmes.