La Réunion: des écoles de surf rouvrent, huit ans après des attaques de requins

Paris, France | AFP | jeudi 18/02/2021 - Trois premières écoles de surf vont pouvoir rouvrir à la Réunion, huit ans après l'interdiction de la baignade et des loisirs nautiques à la suite d'attaques de requins, a déclaré jeudi à l'AFP le sous-préfet de Saint-Paul (ouest).



Dans le cadre de l'extension du protocole Vigies requins renforcées sur le spot de la plage de Trois bassins, "trois écoles de surf, qui étaient plus ou moins en sommeil, ont demandé à être autorisées à pratiquer", et vont y "être autorisées", a déclaré le sous-préfet Olivier Tainturier, également président du conseil d'administration du Centre sécurité requin.



La baignade et toutes les activités nautiques hors lagon ont été interdites à la Réunion par arrêté préfectoral le 26 juillet 2013 qui reste en vigueur sauf dans les zones d'expérimentation de lutte contre les accidents liés aux requins.



Le protocole Vigies requins renforcées est constitué de caméras et de plongeurs qui surveillent la zone, permettant d'alerter les personnes dans l'eau en cas d'observation ou de contact avec un requin et ainsi d'évacuer la zone.



Ce protocole s'insère dans le plan global de réduction du risque requin à la Réunion qui comprend également une pêche préventive des requins et l'installation de filets.



Une expérimentation est également prévue pour rouvrir l'accès à "la gauche de Saint-Leu", un spot de surf très connu où ont été organisées des compétitions internationales. Elle pourra démarrer quand le maire de Saint-Leu aura pris un arrêté autorisant l'expérimentation, qui devrait durer 18 à 24 mois.



"On va mettre en place une pêche de nuit sur cette zone, une pêche de jour, qui sera rapidement levée. Il y a deux jet-skis et un bateau médicalisé qui tournent juste derrière le spot", et surtout, "les pratiquants vont entrer à l'eau munis d'équipements de protection individuels, bien entretenus, vérifiés, révisés", a précisé le sous-préfet.



Ces dispositifs qui se fixent sous la planche permettent une répulsion électromagnétique des requins.



Pour le sous-préfet, la crise requin a été la plus forte de février 2011 à mi-2013 avec cinq attaques mortelles, sur une période assez courte. Depuis la mi-2013, il y a eu six attaques mortelles, "on est sur une autre échelle".