La Polynésie s’apprête à plaider pour la protection des océans

Tahiti, le 7 novembre 2024 - Dans le cadre de la préparation à la troisième conférence organisée par les Nations Unies (UNOC3) sur la protection des océans, le ministère de l’Agriculture, des Ressources marines, de l’Environnement, en collaboration avec le haut-commissariat, ont préparé activement la participation de la Polynésie française à cet événement qui se déroulera en 2025 à Nice



Une réunion de travail sur l’avancement des différents travaux mis en place pour protéger les océans a été organisée mercredi à la présidence dans le cadre de la préparation pour la troisième conférence organisée par les nations unies (UNOC3) sur la protection des océans. La Polynésie française s’est engagée sur plusieurs points : la préservation de ses récifs coralliens et la santé de ses lagons ; le renforcement de la coopération scientifique et l’acquisition de connaissances sur les grands fonds marins ; la promotion de son modèle unique de protection des espaces et des ressources marines. Il a été question également de placer l’océan au cœur de sa stratégie d’innovation durable 2030, et de démontrer sa capacité à développer des énergies marines renouvelables. Tous ces sujets ont été validés par les services publics du Pays présents, les services de l’État et les représentants des centres de recherche. Dans un but bien précis de faire entendre la voix des territoires insulaires dans les débats internationaux sur la préservation des océans, tant par leur expertise que par leur volonté d’inciter d’autres nations à adopter des solutions plus durables.