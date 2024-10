La Polynésie française entre à l’Organisation Internationale de la Francophonie en tant que membre observateur

Paris, le 5 octobre 2024 – La Polynésie française a officiellement obtenu le statut de membre observateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), lors de la séance plénière qui s’est tenue le samedi 5 octobre 2024 au Grand Palais, à Paris, dans le cadre du XIXème Sommet de la Francophonie, présidé par Emmanuel Macron, président de la République française.



Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, présent lors de l’annonce, s’est félicité de cette reconnaissance qui vient couronner la candidature polynésienne. Il a rappelé que ce statut d’observateur permettra à la Polynésie de participer aux travaux de l’OIF et de bénéficier de partenariats avec les autres membres de la Francophonie, tout en renforçant les liens déjà existants avec les pays francophones.



Comme l’a souligné le président dans son intervention, l’OIF offre « un espace d'échange, un espace de développement, qui est une véritable opportunité pour notre jeunesse ». A cet égard, le président a d’ores et déjà eu l’occasion de participer avec ses homologues, chefs d’Etat et de Gouvernement, à une première table-ronde sur l’employabilité des jeunes, qui ont fait l’objet de recommandations à la plénière de clôture du XIXème Sommet de l’OIF.



L’obtention de ce statut s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture et de coopération avec le monde francophone. La Polynésie française, au carrefour des cultures du Pacifique et de la francophonie, pourra jouer un rôle accru dans les initiatives globales en matière de développement durable, d’éducation et d’innovation.



Aux côtés de la Polynésie française, d’autres pays et régions ont obtenu le statut de membres observateurs lors de ce sommet : l’Angola, le Chili, la Sarre (land allemand) et la Nouvelle-Écosse (province du Canada). Par ailleurs, le Ghana et Chypre ont été promus au rang de membres de plein droit de l’OIF.



La Polynésie française entend désormais renforcer son rôle actif au sein de cette communauté internationale et saisir les opportunités qu’offre la Francophonie pour développer des projets d’envergure dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’innovation et de l’éducation.



A l’issue de la séance plénière où les nouveaux membres ont été acceptés, le drapeau de la Polynésie française a été hissé et flotte désormais devant le Grand Palais, siège des travaux de l’OIF, aux côtés des 92 autres Etats et Gouvernements membres de la grande famille de la Francophonie.