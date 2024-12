La Polynésie à l’honneur au festival Filao

Tahiti, le 2 décembre 2024 - Le groupe polynésien Bel Canto a été invité à participer au festival Filao à Saint-Pierre en Martinique ce mois de décembre. L’événement, organisé pour la 6e année consécutive, aura lieu dans un cadre historique et mettra à l’honneur la troupe et, à travers elle, toute la culture polynésienne.



Ils seront cinq. Cinq membres du Bel Canto Tahiti à s’envoler pour la Martinique. Le 6 décembre, Maimiti Ladoire, mezzo-soprano, Laëtitia Jullian, soprano, Heiarii Boosie, baryton léger, Guillaume Matarere, ténor, et la pianiste Nathalie Villereynier embarqueront pour trois jours de voyage à destination de Saint-Pierre. “Nous avons été invités par Fabrice di Falco à participer au Filao Festival”, précise l’une des chanteuses, Laëtitia Jullian.



Fabrice di Falco, contre-ténor martiniquais, est le co-fondateur avec Julien Leleu de ce festival qui aura lieu pour la 6e édition du 6 au 15 décembre. Il est également co-fondateur du concours Voix des Outre-mer et est déjà venu à ce titre en Polynésie à plusieurs reprises. “Il nous a choisis pour notre répertoire”, se réjouit le Bel Canto. Une soirée entière du festival, celle du 10 décembre, leur est consacrée. “On a prévu un joli programme.”



Promouvoir toute la culture locale



Bel Canto Tahiti est une formation composée de sept chanteuses et chanteurs et d’un pianiste. Ces derniers souhaitent démocratiser le chant lyrique et la musique classique en intégrant la langue tahitienne dans ce registre. Ainsi, ils traduisent des chants lyriques en tahitien ou bien arrangent des musiques polynésiennes pour leur donner des accents lyriques. Pour le 10 décembre, ils proposeront une interprétation des six Nocturnes de Mozart adaptées en tahitien par le parolier Tapuarii Barbos, ainsi que l’interprétation d’une douzaine de chants tahitiens arrangés.



“Nous avons réalisé des flyers avec des QR codes pour traduire les textes car, au-delà de la musique, c’est toute la culture que nous promouvons”, insiste Laëtitia Jullian. La chanteuse dansera également sur un ‘aparima pour donner un aperçu de cet art et deux tableaux instrumentaux sont prévus avec piano et ‘ukulele dont un sur la Marche turque de Mozart. Le tout sera chanté, dansé et joué en costumes spécialement conçus pour l’occasion. “Enfin, on a prévu une petite surprise en fin de soirée, un chant en créole que l’on reprendra avec Fabrice lui-même !”, annonce Laëtitia Jullian.



Un cadre historique



Le festival Filao, entièrement gratuit, a pour but de donner un libre accès à la musique classique, le jazz, la littérature et la tradition. “Nous voulons, par ce biais, faire découvrir et faire apprécier au plus grand nombre ces arts, transportés par des artistes de renommée internationale et des artistes locaux”, résument les fondateurs. Ils tiennent à sensibiliser le grand public à l’écoute et à la pratique de la musique classique à travers des concerts, des lectures et des réflexions grâce, par exemple, à une web radio. Le festival est “une invitation à découvrir et penser la musique ensemble, croiser les propositions artistiques et mêler les publics”.



Pour cette sixième édition du festival Filao de Saint-Pierre, Fabrice di Falco a réuni une programmation d’exception autour de la reprise du deuxième opéra Voix des Outre-mer (sept artistes lyriques sur scène) et un cadre historique : les ruines du théâtre de Saint-Pierre.



Le théâtre de Saint-Pierre, aussi appelé salle de la Comédie, était le centre intellectuel et artistique des Antilles jusqu’en 1902. Cette année-là, la montagne Pelée est entrée en éruption et a détruit la ville martiniquaise considérée comme la capitale économique et culturelle. En 1982, elle a obtenu le label “ville d’art et d’histoire” ; les ruines du théâtre sont classées monument historique depuis 1996. “C’est un privilège que de chanter dans ce cadre ! On va y réveiller tout le mana”, promet le Bel Canto Tahiti.



La reprise du deuxième opéra Voix des Outre-mer plongera le public dans le monde de Carmen, un opéra composé par George Bizet, qui raconte l’histoire de Carmen la matador, femme de passion. L’opéra sera présenté plusieurs fois pendant le festival en version créole et française dans une version réduite de l’œuvre mise en scène par Julien Leleu. En plus des échanges avec les scolaires, des masterclass et concerts sont prévus.