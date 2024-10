La Polynesian Boxing Association de Nena confiante

Tahiti, le 18 octobre 2024 - Consciente de la situation troublante liée à la non-reconnaissance par le Comité international olympique de l’International boxing association (IBA), la fédération internationale à laquelle elle est affiliée, la Polynesian Boxing Association de Tauhiti Nena reste confiante sur sa capacité de participer aux Jeux du Pacifique de 2027.



Depuis longtemps, les tensions persistent entre le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de boxe, l’IBA. Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association (PBA) et de la Confédération océanienne de boxe (OCBC), affiche son soutien à l’IBA et à ses convictions. “Cette situation soulève effectivement des questions : Quel est l’avenir de l’IBA sur la scène internationale ? Comment vont réagir les fédérations affiliées ? Toutes ces interrogations sont légitimes, mais il est important de souligner que nous comptons 200 membres et que nous savons quel rôle crucial l’IBA a joué dans le développement international de la boxe.”



“Le CIO nous reproche une mauvaise gestion des subventions reçues sous l’ancien mandat, constate Taihiti Nena. Mais avec la nouvelle présidence, nous avons fait de nombreux efforts. Depuis 2018, nous ne recevons plus d’aides de leur part et, malgré cela, nous sommes devenus une fédération puissante avec un budget important. L’objectif étant de mettre nos athlètes dans les meilleures conditions pour les compétitions. C’est notre priorité.”



Un espoir en mars 2025



D’excellentes conditions pour briller en compétition, c’est notamment le lot offert aux quatre athlètes affiliés à la PBA et médaillés d’or des derniers Oceania, en juillet à Tahiti. Ils participeront au championnat du monde juniors au Monténégro du 20 octobre au 6 novembre. Leur déplacement et leur hébergement seront cofinancés par l’OCBC et l’IBA. Cette indépendance financière permet aussi d’organiser des compétitions avec des prize money : “Pour les Oceania Elite hommes et femmes, qui se dérouleront aux Fidji et en Nouvelle-Zélande, c’est la première fois que nous pouvons proposer des prize money !” ajoute avec fierté Tauhiti Nena.



À quelques mois de l’élection du nouveau président du CIO, prévue pour mars 2025, le président de la PBA espère que ce possible changement sera synonyme d’apaisement dans les relations entre le CIO et l’IBA : “Il est nécessaire d’adopter une nouvelle direction et un nouveau regard sur la situation actuelle”, estime Tauhiti Nena. “Nous pouvons subvenir à nos besoins financiers, mais il est impensable que la boxe ne fasse plus partie des événements olympiques. Et le CIO a besoin de nos forces vives pour organiser et encadrer ses événements. Il faut travailler ensemble pour le bien de la boxe et des boxeurs.” En attendant cette élection, et compte tenu des tensions qu’entretien cette fédération internationale avec le CIO, bon nombre de fédérations affiliées à l’IBA hésitent à demeurer en son sein. La question sera certainement sur toutes lèvres le 7 décembre prochain à Dubaï, lors du congrès de l’IBA. L’enjeu étant une participation aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles et, sur le plan régional, aux prochains Jeux du Pacifique, en 2027 à Tahiti.