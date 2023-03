La Pologne va fournir à Kiev des chasseurs MiG-29, une première pour l'OTAN

Varsovie, Pologne | AFP | jeudi 16/03/2023 - La Pologne va livrer un premier lot de quatre chasseurs-bombardiers MiG-29 à l'Ukraine, a annoncé jeudi le président polonais Andrzej Duda, ce qui constituera la première livraison de ce type par un membre de l'OTAN.



"Dans les jours à venir, nous allons d'abord transférer (...) quatre avions entièrement opérationnels à l'Ukraine", a déclaré M. Duda à la presse.



Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux de lui envoyer des chasseur-bombardiers modernes, en espérant obtenir des F-16 américains.



La décision polonaise "ne change rien" toutefois au refus américain d'en faire autant, a assuré peu après John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche.



"Cela ne change rien à notre analyse. (...) Ce n'est pas sur la table", a-t-il dit à des journalistes, rappelant que le président Joe Biden s'était opposé publiquement à la livraison d'avions de combat à l'Ukraine.



Réagissant à l'annonce de Varsovie, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ignat, a déclaré : "Les MiG ne résoudront pas les problèmes, nous avons besoin de F-16. Mais les MiG contribueront à renforcer nos capacités".



"une coalition plus large"



La Russie n'avait pas réagi dans l'immédiat à l'annonce polonaise, mais le Kremlin a répété à plusieurs reprises que les livraisons d'armes occidentales à Kiev ne feraient que prolonger le conflit et les "souffrances" de la population civile, sans changer les "objectifs militaires" de Moscou en Ukraine.



Au cours de sa conférence de presse, le président polonais a ajouté que "d'autres appareils sont actuellement en cours de maintenance et seront probablement transférés ultérieurement" aussi.



"Nous pouvons donc dire que nous sommes sur le point d'envoyer ces MiG à l'Ukraine", a-t-il dit, précisant que la Pologne dispose d'une quinzaine de MiG, hérités dans les années 1990 des forces armées de la République démocratique allemande, RDA.



"Ces MiG sont toujours en service dans l'armée de l'air polonaise. Ce sont les dernières années d'exploitation de ces appareils qui restent toujours, en grande majorité, opérationnels", a encore indiqué le président Duda.



Il a ajouté que ces MiG-29 sont des "appareils que les pilotes ukrainiens peuvent utiliser aujourd'hui sans formation supplémentaire".



Jeudi matin, le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a déclaré que la Pologne voulait transférer des MiG-29 à l'Ukraine "dans le cadre d'une coalition d'Etats plus large".



Interrogé sur les autres pays faisant partie de cette coalition, il a répondu qu'il s'agissait de la Slovaquie mais "bien sûr nous sommes ouverts à d'autres participants. Nous voulons absolument que nos activités soient menées dans le cadre d'une coalition".



Les MiG transférés à l'Ukraine seront remplacés par des appareils sud-coréens FA-50 et des F-35 américains.



L'année dernière, la Slovaquie, voisine de la Pologne, s'est déclarée prête à discuter de l'envoi de MiG-29 pour aider à remplacer les pertes subies par les stocks actuels de l'Ukraine, sans toutefois prendre de décision à ce sujet.



L'annonce du président polonais intervient après que son ministre de la Défense eut déclaré que le contre-espionnage polonais avait démantelé un réseau d'espionnage russe.



M. Blaszczak a précisé à la radio publique qu'il s'agissait d'un "groupe d'espionnage qui recueillait des informations pour ceux qui ont attaqué l'Ukraine".