La Nouvelle-Calédonie sous la menace de la dépression Niran

Nouméa, France | AFP | jeudi 03/03/2021 - La dépression tropicale forte Niran, qui devrait se transformer en cyclone, va toucher dans les prochaines heures la Nouvelle-Calédonie, placée en pré-alerte cyclonique, ont indiqué jeudi les autorités.



Le phénomène se trouvait jeudi matin à environ 1.700 kilomètres au nord-ouest de l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie qu'il devrait frôler ou frapper vendredi et samedi après s'être renforcé à l'état de cyclone de catégorie 3.



"Il faut s'attendre à une très forte dégradation du temps (...) avec des rafales de l'ordre de 150 à 200 km/h dans la journée de samedi ou la nuit de samedi à dimanche", a déclaré à l'AFP Julien Leduc, prévisionniste à Météo France NC.



La trajectoire de Niran étant encore incertaine, la région de la Nouvelle-Calédonie qui sera directement frappée n'est pas précisée mais les autorités s'attendent à "des fortes vagues sur le littoral et des fortes pluies, provoquant certainement des inondations".



Depuis jeudi matin, l'ensemble du territoire est placé en pré-alerte cyclonique. La population est invitée à se tenir informée de l'évolution des conditions météorologiques et à sécuriser les bâtiments.



"Il y a assez longtemps que la Nouvelle-Calédonie n'a pas été concernée par un véritable cyclone, il y aura des dégâts", a également déclaré M.Leduc, mettant notamment en garde sur la puissance des vents générés par Niran.



Le 3 février dernier, la Nouvelle-Calédonie, archipel du Pacifique sud situé à environ 1.500 km à l'est de l'Australie, a été touchée par la dépression tropicale forte Lucas, qui a causé de nombreuses inondations et sur l'île de Lifou d'importants dégâts aux maisons et aux cultures .