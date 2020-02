La Nouvelle-Calédonie en pré-alerte cyclonique

AFP, le 10 février 2020 – Une pré-alerte cyclonique a été déclenchée lundi sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, menacée par l'approche d'une dépression tropicale forte baptisée Uesi, qui devrait se transformer en cyclone, a annoncé Météo-France.



Selon Météo-France Nouvelle-Calédonie, Uesi "devrait passer à proximité du Nord de la Grande-Terre, entre mardi au soir et mercredi, (heure locale), atteignant temporairement le stade de cyclone tropical". Le déclenchement de l’alerte cyclonique de niveau 1 est prévu mardi à 6H00 (heure de Nouvelle-Calédonie) sur treize communes de la province Nord. Le phénomène, qui s'est nettement renforcé dans la nuit de dimanche à lundi, "poursuit sa route, se rapprochant du Nord de la Nouvelle Calédonie", indique le service Météo-France NC. Son influence est déjà sensible sur la Grande Terre, touchée par des rafales de vent et des fortes pluies.



Par conséquent, les navettes maritimes autour de Nouméa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, le transport en bus vers des communes du Nord du territoire ne sera pas assuré mardi, tout comme le voyage par bateau vers Ouvéa, une des îles Loyauté.

Via la radio ou les sites web, la population est invitée à respecter les consignes de la Sécurité civile, à savoir "constituer une réserve de denrées alimentaires", "contrôler les toitures", ou encore "ne pas sortir en mer". Comme dans pareils cas, des Calédoniens ont acheté des packs d’eau potable. En février 2019, le cyclone Oma avait touché le nord de l'archipel où il a provoqué des dégâts matériels, détruisant notamment une grande partie des cultures vivrières du Nord, et fait un blessé léger.