La Martinique se prépare au passage de l'ouragan Béryl lundi

Fort-de-France, France | AFP | dimanche 30/06/2024 - La Martinique se prépare dimanche à l'arrivée de l'ouragan Béryl, le premier de la saison dans les Caraïbes, attendu lundi au large de ses côtes avec des vents pouvant souffler jusqu'à 100 km/h en rafales et de fortes pluies.



Béryl doit passer lundi au sud de la Martinique, entre l'île de la Grenade pour l'île la plus au sud et Sainte-Lucie pour l'île la plus au nord, selon le dernier bulletin de Météo France, qui a déclenché l'alerte cyclonique jaune.



"Le passage de Béryl au large de la Martinique au stade d'ouragan majeur devrait toutefois générer une nette dégradation des conditions météorologiques" à partir de lundi, ont précisé les prévisionnistes.



Des creux moyens de 2 à 5 mètres sont attendus sur le littoral, de fortes averses avec un pic à la mi-journée et en début d'après-midi et des vents jusqu'à 60 km/h sur la partie sud de l'île française avec des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h dans les zones exposées, a détaillé la préfecture.



"Les services vont mettre en place des astreintes et une surveillance de zones du territoire qui sont inondables", a annoncé samedi soir Maurice Ferné, le directeur général des services de Fort-de-France.



La municipalité a par ailleurs avancé les premières manifestations d'un festival culturel prévu ce dimanche. "Nous sommes adossés à l’évolution de la vigilance pour déclencher ou non notre cellule de crise", a-t-il ajouté.



Dès vendredi après-midi, le préfet de Martinique a mis en veille le centre opérationnel départemental.



Un nouveau point de situation est prévu dimanche.



Béryl a atteint dimanche la catégorie 3, synonyme de "très dangereux" avec des vents à plus de 180 km/h au-dessus des Antilles, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) de Miami (Etats-Unis), qui a averti de risques "mortels".



Le réchauffement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, plus fréquents et plus dévastateurs.