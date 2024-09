La Louisiane se prépare à l'arrivée de l'ouragan Francine

Houston, États-Unis | AFP | mercredi 10/09/2024 - La tempête Francine, désormais classée comme un ouragan, se dirige vers la Louisiane où elle pourrait provoquer de dangereuses inondations dès mercredi, ont averti les services météo américains, tandis que les autorités ont appelé les habitants à se préparer.



Avec des vents à 120 km/h, ce qui était initialement une tempête a été requalifié mardi soir comme un ouragan de catégorie 1 (sur 5) par le centre américain des ouragans. Ce dernier prévient que Francine, qui évolue dans l'ouest du Golfe du Mexique pour l'instant, devrait se renforcer "jusqu'à mercredi matin".



"Francine devrait toucher terre en Louisiane mercredi après-midi ou dans la soirée" avant d'avancer dans les terres vers l'Etat américain du Mississippi, a aussi écrit le Centre national des ouragans (NHC) dans son bulletin public de 23H00 GMT mardi.



"C'est maintenant qu'il faut achever les derniers préparatifs" pour se protéger, a conseillé sur X le bureau des services météorologiques américains pour la Nouvelle-Orléans. Francine "pourrait commencer à être ressenti en Louisiane dès cette nuit ou très tôt mercredi matin", ajoute-t-il.



L'ouragan pourrait provoquer par endroits jusqu'à 30 centimètres de pluie dans cet Etat du sud des Etats-Unis, a prévenu le NHC. Il pourrait aussi provoquer des crues éclair dans cette région autour de la Nouvelle-Orléans, meurtrie par l'ouragan Katrina en 2005.



Jeff Landry, le gouverneur de Louisiane, a demandé l'aide du gouvernement fédéral.



La submersion côtière pourrait elle atteindre jusqu'à trois mètres au-dessus du niveau du sol, a averti mardi Michael Brennan, le directeur du NHC.



Les côtes du Texas et du Mississippi seront également affectées, mais dans une moindre mesure.



- 32 hélicoptères prêts -



Les gardes nationaux de la Louisiane se tiennent prêts: selon leur compte X, 32 hélicoptères, 387 véhicules et 87 navires sont parés à porter assistance, avec notamment 1,1 million de litres d'eau stockés et prêts à être distribués en cas de besoin.



Plus loin sur le chemin de l'ouragan se trouve le Mississippi, dont le gouverneur Tate Reeves a annoncé mardi avoir déclaré l'état d'urgence.



De nombreuses localités ont reçu des ordres d'évacuations.



"Vous voudrez sûrement être à l'abri d'ici ce soir", a averti mardi Michael Brennan du NHC, en conseillant aux habitants de, par exemple, protéger leurs fenêtres.



Selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord, qui s'étend de début juin à fin novembre, est particulièrement agitée cette année notamment en raison de la chaleur des océans, qui alimentent les tempêtes et les ouragans.



Cette saison a déjà été marquée par trois ouragans, dont notamment Béryl et Debby, qui ont fait plusieurs dizaines de morts.