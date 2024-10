La France crée "des aires marines protégées où tout est autorisé", selon un chercheur

Brest, France | AFP | vendredi 03/10/2024 - La France crée énormément d'aires marines protégées (AMP) "où tout est autorisé" mais compte très peu de zones en protection intégrale, qui sont les seules à apporter des bénéfices avérés pour la pêche, souligne Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la durabilité des systèmes socio-écologiques côtiers et marins.



QUESTION: Quel est l'intérêt de créer des aires marines protégées ?

REPONSE: Les bénéfices des AMP sont largement démontrés dans la littérature scientifique: quand on élimine la mortalité par pêche et la destruction des habitats, les écosystèmes se régénèrent. Les poissons, contrairement à beaucoup d'autres animaux, ne cessent jamais de grandir. Donc, si on ne les tue pas, leur capacité à se reproduire, à avoir des œufs, augmente exponentiellement avec la taille.



Dans une AMP, il y a plus de poissons, ils sont plus grands, et il y a des effets de débordement des adultes, ou une exportation de larves et d'œufs qui peuvent repeupler les zones avoisinantes pour la pêche. Il y aussi un meilleur cycle du carbone qui joue un rôle dans l'atténuation du changement climatique.



Très souvent, il peut y avoir différentes zones qui ont différentes vocations: ça peut permettre le maintien des activités locales, traditionnelles, en particulier de la petite pêche côtière. Il y a des bénéfices socio-économiques, montrant qu'on peut maintenir ou augmenter le revenu des pêcheurs.



Mais pour qu'il y ait des bénéfices pour la pêche en termes de capture ou de revenus, il faut de la protection intégrale, des zones de non-pêche, pour que la pêche en bénéficie.



Le problème c'est que ça prend un peu de temps, ce n'est pas immédiat.



Q: Où en est la France dans sa volonté de protéger 30% de ses eaux?

R: La France est extraordinaire, elle a déjà atteint l'objectif de 30% d'aires marines protégées. C'est quand même la deuxième zone économique exclusive (ZEE) du monde. Donc, quand la France fait quelque chose au niveau de l'océan, selon la qualité de ce qui est fait, ça a un impact au niveau mondial.



Mais dans ces 30%, ce qui est en protection intégrale, donc les niveaux de protection qui peuvent fournir des bénéfices, c'est à peu près 1,6%, essentiellement dans des territoires extrêmement lointains, dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF).



Dans le reste des AMP, il n'y a quasiment rien qui est réglementé. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a même des situations un peu aberrantes. En Méditerranée, la France déclare 60% d'aires marines protégées. 60%! Aucun scientifique, aucun, ne vous dira qu'il faut protéger 60% d'un territoire. Le but, c'est de soutenir nos activités dans l'océan, ce n'est pas de tout protéger.



Le problème, c'est que maintenant c'est difficile de faire de réelles aires marines protégées. Parce que ça apporterait énormément de contraintes d'un coup. Il aurait fallu en faire moins, mais mieux. La France s'est tendue un piège toute seule.



Q: Les autres pays font-ils mieux?

R: Pendant très longtemps, beaucoup de pays ne faisaient pas mieux en termes de protection intégrale. Mais il y a quand même des pays qui font beaucoup mieux. Par exemple, les États-Unis ont beaucoup plus de protection intégrale que la France.



Des pays qui en faisaient très peu, s'y mettent. Par exemple, l'Allemagne a maintenant comme cible de faire 10% de protection intégrale. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont en train d'éliminer le chalutage de leurs aires marines protégées. Donc beaucoup de pays, qui ne faisaient pas bien, sont en train de faire beaucoup mieux que la France.



C'est la stratégie française de faire des aires marines protégées, pas comme les autres, où tout est autorisé.