La France au creux de la vague

Les championnats du monde de surf ISA, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de 2020, se sont terminés samedi par la victoire du Brésilien Italo Ferreira. Le bilan pour la fédération française de surf est « mauvais » avec une 13ème place mondiale même si pour Tahiti certains points sont positifs.



Le bilan de ces championnats du monde de surf amateur est « mauvais » pour Stéphane Corbinien, directeur de la performance de la fédération française de surf. L’équipe de France termine à la 13ème position du classement des nations, sur 55 concurrents. Du côté des hommes, Michel Bourez et Jérémy Florès sont 46èmes, Hira Teriinatoofa termine 73ème. Du côté des femmes, Vahine Fierro temine 17ème, Johanne Defay termine 25ème et Cannelle Bulard est 29ème.



Pour les hommes, les deux places masculines françaises des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pourraient être assurées à travers les classements dans le circuit professionnel de Michel Bourez, Jérémy Florès et Joan Duru, qui devront figurer dans le Top 10 pour se qualifier. Michel Bourez et Jérémy Florès sont pour l’instant à la 13e et 14e place, Joan Duru est 21ème alors qu’il reste quatre étapes.



Du côté des femmes, Johanne Defay, unique surfeuse du WCT, est actuellement 10ème, elle devra terminer l’année au moins à la huitième position du WCT pour se qualifier. La deuxième place française féminine pourra être obtenue lors des prochains mondiaux ISA, en avril 2020, si une Française se place au moins à la 7ème position.