La Fose réclame audience, Galenon reste muette

Tahiti, le 19 août 2024 – Les tensions s'enlisent entre la Fédération des organismes socio-éducatifs (Fose) et la vice-présidente du Pays en charge des solidarités, Minarii Galenon. Dans un courrier adressé à cette dernière, la Fose dénonce les engagements non tenus quant à la signature de l'ensemble des conventions de subvention de ses associations pour l'année 2024. Un retard de huit mois qui, selon la Fose, empêche la réalisation de projets et accentue la précarité des publics vulnérables.



Le feuilleton continue entre la Fédération des organismes socio-éducatifs (Fose) et la vice-présidente du Pays en charge des solidarités, Minarii Galenon. Un conflit apparent depuis le mois de mai, où déjà à l'époque, la Fose s'offusquait de l'attitude “inadmissible” de la représentante du Pays après que celle-ci a remis en cause “la légalité de certaines pratiques sur l'utilisation des fonds publics et sur la bonne réalisation des projets et objectifs médico-sociaux et socio-éducatifs”. Une accusation grave à l'encontre des associations qui n'avait pas manqué de faire réagir la Fose à l'époque, se sentant “écorchée” par un “manque de respect flagrant”. Une réaction malvenue à l'heure où les associations attendaient encore la signature des conventions de subvention pour l'année 2024. “Idéalement, c'est en décembre que les conventions de financement sont établies, ce qui nous permet d'avoir une feuille de route. On est en mai et rien n'est signé. On n'a aucune boussole pour fonctionner cette année”, déclarait déjà à l'époque Eddie Cowan, président de la Fose.



Une situation qui, hélas, n'a que très peu évolué. En effet, ce lundi, la Fédération des organismes socio-éducatifs a fait parvenir un courrier à la vice-présidence dans lequel elle dénonce une nouvelle fois l'inaction de la vice-présidente et ministre en charge des Solidarités, Minarii Galenon. Une lettre dans laquelle la Fose assure avoir répété ses efforts afin de collaborer avec la vice-présidente et les autres instances décisionnaires au travers de courriers et de demandes d'audience et de réunions de travail laissés malheureusement sans réponse. Une attitude qui oblige aujourd'hui la Fose à taper du poing sur la table pour être entendue.



“On nous mène en bateau”



Dans son courrier, la Fose appelle notamment la vice-présidente à respecter ses engagements datant du 6 mai dernier. Une déclaration faite aux médias assurant que les conventions de financement pour l'année 2024 seraient transmises “la semaine suivante” à tous les président(e)s des associations concernées. Or, trois mois plus tard, la Fose assure qu'il n'en est rien et que la majorité des associations membres n'ont rien reçu. Et pour les rares organismes ayant obtenu ces conventions, ces dernières ont dû être renvoyées pour être revues et corrigées. Mais depuis, aucune nouvelle.



“On nous mène en bateau”, déplore Eddie Cowan, président de la Fose. “Nos courriers restent sans réponse et encore une fois, on s'interroge. Les conventions semblent bloquées à la CPS mais on ne sait pas pourquoi, on ne nous donne aucune explication. Nous attendons aujourd'hui que la vice-présidente intervienne et qu'elle fasse avancer les choses. Cette situation ne peut plus durer !” Et pour cause, “depuis huit mois, aucun projet en faveur de ces publics vulnérables n'a pu être mis en œuvre”, affirme la Fose, qui souligne l'urgence de la situation face à la précarité d'une partie de la population.