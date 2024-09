La Floride se prépare à l'arrivée d'un possible ouragan majeur

Miami, États-Unis | AFP | mardi 24/09/2024 - La Floride se prépare mardi à l'arrivée de la tempête tropicale Helene, qui devrait se transformer en ouragan majeur avant de toucher le sud-est des Etats-Unis jeudi, selon les autorités météorologiques américaines.



La tempête, qui évolue mardi dans les Caraïbes, doit gagner rapidement en puissance mercredi, a dit le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin.



Selon cette agence américaine, Helene devrait ainsi se transformer en ouragan de catégorie 3 - sur une échelle de 5 -, avant d'atteindre les côtes de Floride jeudi.



Le gouverneur de cet Etat, le républicain Ron DeSantis, a élargi mardi l'état d'urgence à 61 des 67 comtés de l'Etat et a mobilisé la Garde nationale.



Dix d'entre eux ont ordonné des évacuations dans certaines zones.



Selon les autorités météorologiques, Helene pourrait entrainer des pluies importantes ainsi que des vents violents et des crues soudaines.



Avant cela, des pluies torrentielles devraient s'abattre sur une portion de Cuba, ce qui fait courir le risque "d'inondations considérables et de coulées de boue", selon le NHC.



Si les prédictions des autorités météorologiques se confirment, il s'agirait du premier ouragan d'une telle ampleur à toucher les Etats-Unis en plus d'un an.



Le dernier passage d'un ouragan de catégorie 3 remonte en août 2023, quand Idalia avait frappé le nord-est de la Floride.



La saison 2024 des ouragans au niveau de l'Atlantique, qui s'étale du 1er juin au 30 novembre, a été moins intense que prévu.



Mais pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.

le Mercredi 25 Septembre 2024 à 06:07 | Lu 84 fois