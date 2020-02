La Fédé polynésienne de rugby renoue avec la Fédé française

Tahiti, le 4 février 2020 - La Fédération polynésienne de rugby, présidée par Laurent Tardieu, a signé samedi avec la Fédération française de rugby une convention, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de la discipline au fenua.



Laurent Tardieu, président de la Fédération polynésienne de rugby, et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby ont signé samedi une convention "visant à développer les projets de ce grand territoire française dans le cadre du projet fédération", a indiqué la FFR.



Pour la FPR cette convention "ouvre de nouvelles perspectives et ambitions pour le développement du rugby sur le fenua, grâce au soutien de la FFR (…) Après plus de 34 années, le rugby polynésien reprend une route commune avec la FFR."