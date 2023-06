La FGC attaque les PPN pour tous

Tahiti le 4 juin 2023. La branche des représentant des commerces de Tahiti aime à utiliser les recours ces derniers temps. Après celui déposé par la Chambre de commerce et de l'industrie contre la ré attribution du marché de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à Vinci Airports, c'est au tour de la Fédération générale du commerce d'y aller de son recours contre la liste des PPN.



Depuis des années, cette liste fait débat. Au même titre que la TVA sociale frappe aveuglément les familles aux revenus les plus larges, que celles à bas revenus, la liste des PPN propose un panel de produit à prix encadrés, qui bénéficie à tous les consommateurs, du plus fortuné au moins bien loti.



Cette liste, selon nos confrères de TNTV, est désormais attaquée par un recours en annulation contre l’arrêté du 23 mars 2023 qui fixe la liste des PPN. En effet, selon la Fédération générale du commerce, cette dernière aurait été établie sans concertation avec les professionnels du secteur.



Leur avocat, Thibault Millet, explique en substance que ce recours a pour but de lancer deux réflexions. La première autour des nouveaux produits inclus dans les PPN comme le rumsteck ou le thon rouge, mais la seconde est précisément de faire revenir travailler gouvernement à une formule qui ne bénéficierait pas à tous les consommateurs, mais surtout aux personnes aux maigres revenus, quitte à faire peser un peu plus encore de pression fiscale sur la "classe moyenne".



En avril dernier, le président de la FGC, Guy Loussan, tirait déjà à boulets rouges sur la révision de la liste des PPN mise en place par le gouvernement d'Edouard Fritch, et plus largement sur le dispositif, jugeant la mesure inflationniste en ce qu'elle oblige les petites structures à compenser les pertes de marge sur les PPN. "Qui dit pertes de marges, dit compensations", expliquai-il.



Le mois dernier, le pas encore président Brotherson s'exprimait dans nos colonnes au sujet de ces PPN. "Il y a une réflexion à avoir sur les PPN", expliquait-il. "Aujourd'hui, on se retrouve avec des produits nocifs sur la santé en PPN et avec un panier défini de manière uniforme alors que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes à Tahiti, aux Tuamotu ou aux Marquises. Et il faut arriver, comme cela a été préconisé par l'APC, à une liste très réduite de PPN (…). Mais sur le long terme, si on veut s'exonérer des facteurs exogènes, il faut favoriser la production locale.” La fin du dispositif n'était alors pas prévue par le candidat.