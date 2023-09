La DAG en grève jeudi

Tahiti, le 27 septembre 2023 - La grève prendra effet ce mercredi à minuit à la Direction de l'agriculture. Son directeur, Philippe Couraud, s'étonne de n'avoir pas vu les syndicats qu'il avait pourtant conviés ce mercredi. “Ils ne sont pas venus et nous n'avons pas eu de nouvelles depuis”, regrette-t-il, assurant toutefois rester “à la disposition” des deux syndicats dépositaires du préavis de grève (CSIP et Aro no Porinetia).



“Il n'y a pas eu de négociations.” C'est ce qu'a répondu à Tahiti Infos Philippe Couraud, le directeur de l’agriculture, alors que le préavis de grève déposé vendredi dernier par la CSIP de Cyril Le Gayic (qui est davantage focalisé sur le mouvement également en cours à l'OPT) et Aro no Porinetia (de Mahinui Temarii) prend effet ce mercredi soir à minuit (ou jeudi 0 heure). “On les a invités hier (mardi, NDLR). Ils nous ont confirmé qu'ils avaient bien reçu l'invitation, mais ils ne sont pas venus. Nous restons à la disposition des syndicats”, a-t-il ajouté, un peu dépité par la situation.



Pour rappel, parmi les revendications, ce sont notamment “le dysfonctionnement au sein des services”, leur “réorganisation” et “le non-respect de la hiérarchie” qui sont pointés. Malgré plusieurs tentatives, Mahinui Temarii était toujours injoignable, mercredi. Il faut dire qu'il doit aussi négocier avec le Port autonome, lui aussi sous le coup d'un préavis de grève. Son directeur, Jean-Paul Le Caill, n'a pu être joint non plus.