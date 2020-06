La Cyclo René Malmezac pour relancer les pédales

Tahiti, le 12 juin 2020 – Les cyclistes lanceront leur saison 2020 le 5 juillet à l'occasion de la Cyclo René Malmezac. Un parcours "Super Aito" de 90 km, entre le vélodrome de Fautaua et Taravao, est notamment prévu.



Le peloton polynésien retrouvera les routes du fenua le 5 juillet pour la Cyclo René Malmezac, qui ouvrira donc la saison de cyclisme. Pour cette nouvelle édition trois parcours sont proposés. Le parcours "Mini Aito" de 6 km, le parcours "Aito" de 40 km et pour les rois de la pédale locale un parcours "Super Aito" long de 90 km. A noter que tous les départs et toutes les arrivés se feront au vélodrome de Fautaua.



Pour la course de 90 km, les cyclistes s'élanceront donc de Fautaua, puis direction Faratea à Taravao par la côte Est pour y faire un demi-tour, et retour ensuite vers le vélodrome où l'arrivée sera jugée.



Lors de la précédente édition, et sur un parcours radicalement différent couru entre Punaauia et Taravao, William Chung (VCT) s'était imposée au sprint devant Kahiri Endeler (TPC) et Rodrigue Ledoux (Vaiete).