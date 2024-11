La Coordination rurale a levé le blocage de l'A9 à la frontière espagnole

Toulouse, France | AFP | mercredi 20/11/2024 - Le blocage de l'autoroute A9 au péage du Boulou (Pyrénées-Orientales), dans le sens Espagne-France, installé mardi par les agriculteurs de la Coordination rurale, a été levé mercredi à la mi-journée, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Les manifestants, qui avaient interrompu le trafic des poids lourds entre Barcelone et Perpignan la veille aux alentours de midi, ont quitté les lieux un jour plus tard, a précisé la gendarmerie des Pyrénées-Orientales.



"On est très satisfait, on a tenu 24 heures", a expliqué à l'AFP Benjamin Bajada, président de la Coordination rurale de l'Hérault, affirmant que des membres du cortège, qui a quitté le Boulou à la mi-journée, devaient rencontrer le préfet des Pyrénées-Orientales dans l'après-midi.



"On y va pour taper du poing sur la table, le préfet est la seule personne qui peut faire remonter les choses au gouvernement", a-t-il affirmé.



Les membres des sections de la Coordination rurale des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et de l'Aude avaient pris place mardi pour réclamer "une agriculture digne" et "montrer ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'agriculteurs", avaient-ils expliqué.



La Coordination rurale avait annoncé être là "pour tenir longtemps" et disait mercredi matin attendre "des relais".



La circulation sur cet axe fréquenté entre l'Espagne et la France "va reprendre progressivement", a écrit la préfecture sur son compte X en début d'après-midi, après le nettoyage du campement où les agriculteurs ont laissé des pneus et ont vidé une benne.