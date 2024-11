La Communauté du Pacifique va se réunir à Papeete

Tahiti, le 4 novembre 2024 - À Papeete, les 5 et 6 novembre, la 54e session du Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA 54) de la Communauté du Pacifique (CPS) rassemblera les 27 États et territoires membres de l'Organisation. Cet événement majeur vise à renforcer la coopération régionale et à faire le point sur les avancées des initiatives mises en œuvre pour le bien-être des peuples du Pacifique.



La 54e session du Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA 54) de la Communauté du Pacifique (CPS) se déroulera à Papeete, les 5 et 6 novembre, à l'hôtel Hilton. Cet événement, qui réunira les 27 États et territoires membres de la CPS, revêt une importance significative, car il s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris par l'Organisation. Il “sous-tend la confiance que placent les parties prenantes dans l’Organisation, ainsi que son intégrité et son efficacité, ce qui lui permet de bâtir un avenir durable et meilleur pour l’ensemble de ses membres. Nos représentants contribuent à définir les orientations de la CPS et veillent à ce que nos actions soient alignées avec les priorités nationales et les initiatives régionales, soutenant ainsi un Pacifique prospère pour tous”, souligne la Communauté du Pacifique.



Des missions à travers le Pacifique



Cette réunion permettra, entre autres, de compiler les “principaux résultats” des actions menées par la CPS à travers la région, en 2024. Pour mémoire, la Communauté s'est donné pour mission de “faire progresser les droits et le bien-être de tous les peuples du Pacifique grâce à la science et aux savoirs, tout en étant guidée par notre compréhension des contextes et des cultures du Pacifique bleu”. Parmi ses priorités figurent la résilience des populations face aux effets du changement climatique, l'accès à l'eau potable (45% des habitants du Pacifique n'y ont pas accès de manière régulière), ainsi que l'approvisionnement en électricité stable (64% des habitants du Pacifique en sont privés).



Pour terminer les deux jours de séminaire, les membres de la CPS iront visiter plusieurs sites du projet “Protege”. Ce projet a conduit plus d’une soixantaine d’actions d’envergure parmi lesquelles on retrouve notamment la mise en place d’un réseau polynésien de sept fermes de démonstration en agroécologie ou encore plusieurs expérimentations aquacoles conduites en partenariat avec la Direction des ressources marines à Vairao.