La Chine et les Iles Salomon établissent des relations diplomatiques

Pékin, Chine | AFP | samedi 21/09/2019 - La Chine et les Iles Salomon ont établi samedi des relations diplomatiques, quelques jours après que cet Etat du Pacifique a mis fin à ses liens avec Taïwan pour officiellement reconnaître Pékin.



"Nous attendons avec impatience le développement rapide des relations bilatérales entre la Chine et les Iles Salomon", a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au cours d'une cérémonie dans la capitale chinoise aux côtés de son homologue de cet archipel Jeremiah Manele.

"Nous nous félicitons de cette décision des Iles Salomon et nous soutenons le développement de ce pays, comme il a choisi de le faire", a poursuivi le ministre chinois.

La Chine est le plus important partenaire commercial des Iles Salomon.

Lundi, Taïwan avait rompu ses relations avec cet archipel du Sud du Pacifique pour protester contre sa décision de se rallier à la Chine populaire, comme l'immense majorité des autres pays.

Vendredi, le petit archipel des Kiribati a également décidé de reconnaître Pékin.

Ces deux décisions constituent un coup diplomatique pour la Chine populaire, à quelques jours des célébrations du 70e anniversaire de sa fondation.

Ces deux renversements d'alliance signifient que Taïwan n'est désormais plus reconnu que par 15 Etats.

La Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux depuis 1949 et la fuite sur cette île des nationalistes de Tchang Kaï-chek après leur défaite face aux troupes communistes de Mao Tsé Toung.

La Chine voit toujours Taïwan comme une partie intégrante de son territoire susceptible d'être reprise par la force.

Les deux rives du détroit de Formose se considèrent, chacune, comme la véritable "Chine", ne laissant la possibilité aux autres pays du monde que d'en soutenir une seule.

Au fur et à mesure de la montée en puissance de la Chine continentale, la plupart des pays, comme la France et les Etats-Unis, ont décidé de ne plus reconnaître Taïwan et d'ouvrir une ambassade à Pékin.