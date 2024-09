La 32e Saga a organisé sa soirée de clôture

Tahiti, le 10 septembre 2024 – Le Yacht Club de Arue a accueilli vendredi dernier la soirée de clôture de la 32e édition de la Saga en présence des principaux donateurs qui ont permis cette année encore la réussite de cette initiative solidaire.





La cérémonie de clôture de la Saga 2024 s’est tenue le vendredi 6 septembre dernier au Yacht club de Arue. Cette édition a permis à 720 enfants issus de quartiers prioritaires ou vivant dans des situations difficiles, de vivre une aventure unique à travers des activités nautiques et éducatives du 30 juin au 4 août sur le motu Piti 'Ā'au à Anau, sur l’île de Bora Bora.





Organisée par l'École de Voile de Arue, désormais dirigée par Tina Lioux, qui a succédé à Henry Cornette de Saint-Cyr, affectueusement surnommé “Doudou”, la Saga demeure depuis plus de 30 ans un pilier incontournable dans l’épanouissement des jeunes Polynésiens.





“Grâce à l’engagement de tous, la Saga continue de permettre à des enfants issus de milieux défavorisés de vivre des moments inoubliables, de se soutenir mutuellement et de rêver ensemble”, a reconnu Chantal Galenon, vice-présidente du Pays, invitée d’honneur à cette cérémonie de clôture.





Lors de cette soirée, elle a pu réaffirmer le soutien du Pays pour garantir la pérennité de cette initiative qui contribue à l'épanouissement des jeunes Polynésiens.