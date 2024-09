LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 VINI REPREND SES DROITS

Tahiti, le 23 septembre 2024 - Ce vendredi soir débutait la première journée de la Ligue 1 Vini avec une belle affiche, Vénus contre Tefana, qui a donné le ton à ce championnat. Une victoire à l’extérieur des joueurs de Faa’a qui montrera la voie puisque deux autres équipes iront aussi conquérir leurs adversaires sur leurs terres.



Les premiers matchs de la première journée de Ligue 1 se sont déroulés vendredi soir et c’est dans l’enceinte du stade de Mahina que les 2e et 3e de l’exercice précédent ont lancé leur saison. Un match qui sentait la poudre tant le niveau des deux équipes était équilibré. Après une minute de silence pour se recueillir suite au décès d’un des dirigeants du club, les joueurs de la pointe Vénus démarraient tambour battant le match. Dominateur, se créant plusieurs occasions, c’est dès la 4e minute que le capitaine Teaonui Tehau a montré la voie aux siens. C’est d’une belle frappe en dehors de la surface que le numéro 10 venait tromper le gardien adverse. Ce but a eu pour effet de lancer l’équipe de Tefana dans le match et, au contraire, d’endormir les locaux.



Les jaune et vert du capitaine Viritua Tiaiho commençaient à mettre du rythme à leur match et c’est sur une mauvaise relance que les joueurs de Tefana obtenaient leur première occasion, malheureusement pour eux captée par le gardien adverse. Insistants, les hommes de l’entraîneur Sébastien Labayen continuaient leur pressing en multipliant les actions et c’est à la 16e minute que Kavai’ei Morgant, le numéro 8 de Tefana, très impliqué dans le jeu vendredi soir, plaçait une tête plongeante au premier poteau suite à un magnifique centre de Hono venant de la droite du but.



“On a eu un début de match difficile”, a analysé le coach de Tefana à l’issue du match. “Il a fallu que l’on prenne ce but dès le début de la rencontre pour que ça nous réveille et que l’on commence à jouer.” Et quatre minutes plus tard, les joueurs de Faa’a inscrivaient leur deuxième but par l’intermédiaire de leur numéro 10 Honoura Maraetefau. Encore un centre, mais cette fois-ci venant de la gauche pour le meneur de jeu qui prenait son temps avant d’ajuster d’une frappe lourde sous la transversale du portier vénusien. Sonnés, les locaux réagissaient juste avant la mi-temps grâce à une longue transversale d’Eddy Kaspard pour son numéro 11, Manuarii Shan, qui, d’une reprise de volée, envoyait le ballon au fond des filets. “C’est dommage que nous ayons pris ces deux buts coup sur coup. On avait bien commencé mais malheureusement, ce trou d’air de quatre minutes nous a été fatal”, nous expliquait le capitaine et buteur de Vénus, Teaonui Tehau, à la fin du match.



Teuruarii Chung débloque la situation



2-2 à la mi-temps, tout était encore jouable pour les deux équipes qui reprenaient la deuxième période avec la ferme intention de donner un vainqueur à cette rencontre. Plus musclé, Aurélien Planchais-Godefroy, l’arbitre de la rencontre, a dû calmer les ardeurs et distribuer quelques cartons. La frustration et la fatigue naissante commençaient à peser lourd dans les têtes des joueurs, ne trouvant pas de solutions face au but et se neutralisant dans l’entrejeu. Les minutes s’égrainaient et personne n’arrivait à trouver le chemin des filets. La moindre erreur pouvait être fatale et c’est malheureusement Vénus qui la commettra. À la 86e minute, un ballon perdu dans l’entrejeu par les locaux profitera à l’arrière latéral des visiteurs, Teuruarii Chung, qui, d’une frappe lourde aux 35 mètres, mettra le but décisif, bien aidé par le gardien qui n’a pu se saisir en deux temps du ballon. Plus frais physiquement et surtout plus aguerris aux joutes de la Ligue 1, les joueurs de Tefana sont finalement venus à bout de leurs adversaires du soir.



Fier de ses coéquipiers, Teaoni Tehau, le capitaine de Vénus, est rassuré pour la suite du championnat. “On a un groupe jeune qui progresse de jour en jour. C’est vrai qu’on est déçu de ne pas avoir gagné ce premier match, surtout devant notre public, mais on a fait un bon match. On a juste manqué d’expérience pour gérer cette deuxième mi-temps et trouver la solution pour marquer. Je sais que la route est longue et qu’on sera bien présent cette saison.”



De son côté, le coach des vert et jaune, Sébastien Labayen, était satisfait de ses hommes. “Je nous ai trouvés très en forme physiquement. Les garçons ont été sérieux lors de la préparation d’avant-saison et ça se voit sur le terrain. On a réussi à mettre en place différents systèmes de jeu durant la partie car les joueurs adhèrent au projet de jeu. C’est de bon augure pour la suite.”



Une première journée intense



Les autres matchs de cette première journée ont donné quelques indications sur la forme du moment des équipes. Vendredi, en ouverture du week-end, Tamarii Punaruu est allé largement gagner sur le terrain de Central Sport 4 à 2 tandis que Dragon a dominé à domicile le Taiarapu FC 4-1.



Samedi, les matchs se sont poursuivis avec le champion en titre Pirae qui recevait Pueu et qui s’est imposé de la plus belle des manières sur un score fleuve de 4 à 0. Dans le match des promus, Mira a atomisé Manu Ura 8 à 0. Le président des bleu et blanc de Moorea, Iréa Germain, nous avait dit avoir “renforcé l’équipe pour bien figurer dans ce championnat”. Il débute de la meilleure des manières pour les joueurs de l’île Sœur.



Du côté des buteurs, ce sont deux joueurs de Mira qui prennent la tête du classement avec trois buts chacun. Il s’agit de Freddy Iosua et Albert Heiarii.