LA DPDJ mobilisée contre la violence des jeunes de Moorea

De ces discussions est notamment sortie l’idée de mener conjointement des interventions et des actions de sensibilisation, avec la participation du tavana de Moorea en personne, dans les établissements scolaires. Du coté de la DPDJ, on envisage d’aller prochainement à la rencontre des "leaders" de Papetoai, c'est-à-dire ceux qui étaient à l’origine des affrontements, afin de "trouver des solutions plus apaisantes et de retrouver la paix et la sérénité". Le chef de service n’exclut pas la possibilité de mettre en place un dispositif similaire à celui qui se fait dans la ville de Papeete, dans lequel des agents de prévention de la DPDJ viendraient discuter avec les familles de Papetoai.



Un partenariat entre le DPDJ et l’association Arii Heiva Rau, qui est très présente à Papetoai dans les actions d’insertion des jeunes, a également été évoqué avec la possibilité de mener des actions communes telles que l’organisation des activités sportives comme le judo pour les adolescents ou le développement des plantations agricoles. Alors qu’un diagnostic sur plusieurs causes de la délinquance chez les jeunes de Moorea a été débattu avec les élus, celle qui a retenu particulièrement l’attention du chef de service de la DPDJ est la fermeture des structures sportives. "On a fait des analyses sur les impacts sanitaires et économiques. Je vais proposer pour ma part de faire une analyse sur les conséquences sociales et aussi l’impact des fermetures des salles de sport sur la jeunesse par exemple. Ce qu’il faut retenir de nos rencontres avec les élus, c’est que les jeunes se sont retrouvés seuls dans l’oisiveté suite à la fermeture des salles de sport. Ces derniers ont manifesté leur débordement d’énergie, non plus dans les salles de sport, mais dans la rue." a déclaré Teiva Manutahi.