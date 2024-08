L'université Paris-Saclay victime d'une attaque par rançongiciel

Paris, France | AFP | mardi 13/08/2024 - L'université de Paris-Saclay a été victime dimanche d'une cyberattaque par rançongiciel, a indiqué le prestigieux établissement dont le site internet était inaccessible mardi.



"Une cyberattaque par rançongiciel a touché l'université Paris-Saclay le 11/08/2024", a rapporté l'établissement sur le réseau social X.



Une cellule de crise a été mise en place, a-t-il précisé à l'AFP, sans plus de détails sur les conséquences de cette cyberattaque.



L'université précise qu'elle "est accompagnée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) pour traiter cet incident. Contactée par l'AFP, l'ANSSI n'a pas donné plus de précisions.



L'université Paris-Saclay occupait en 2023 la 15e place du classement de Shanghai, ce qui en faisait le premier établissement d'Europe continentale du palmarès. L'édition 2024 de ce palmarès, publié chaque année le 15 août, sera dévoilé jeudi matin.



Créé en 2020, l'établissement est un fleuron français qui attire nombre d'étudiants étrangers sur son immense campus à l'américaine, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris.



La cyberattaque contre l'université a été détectée une semaine après une autre attaque par rançongiciel ayant visé le Grand Palais, à Paris, où se déroulaient des épreuves des Jeux olympiques, et une quarantaine de musées français. Les auteurs avaient ciblé le système permettant la "centralisation de données financières" d'enseignes situées au sein de ces lieux, réclamant une rançon et menaçant de diffuser les données chiffrées, selon une source policière.



Un rançongiciel exploite des failles de sécurité d'une organisation ou d'un individu pour chiffrer et bloquer ses systèmes informatiques, exigeant une rançon pour les débloquer.