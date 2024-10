L'opération « Connected by the Reef – Te firi a’au » poursuit sa mobilisation

Tahiti le 14 octobre 2024. L’association Tama nō te tairoto poursuit ses efforts pour mobiliser le plus grand nombre de participants à l’opération « Connected by the reef – Te firi a’au », prévue les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2025, en fonction des fuseaux horaires.







Cette initiative de science participative mondiale, coordonnée depuis notre Fenua, vise à observer et vérifier la synchronisation de la ponte des coraux Porites rus dans plus de 47 pays à travers le monde, incluant le Pacifique, l’Océan Indien, la Mer Rouge, ainsi que des régions comme Taïwan et les îles du sud du Japon.





À ce jour, des représentants de 22 pays et territoires se sont déjà inscrits pour participer à cet événement inédit. Cependant, l’association est toujours à la recherche d’observateurs supplémentaires dans les régions suivantes :



• Amérique Centrale et Amérique du Sud ;

• Îles Cook ;

• Kiribati ;

• Vanuatu ;

• Micronésie ;

• Îles Marshall ;

• Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

• Îles Salomon ;

• Singapour ;

• Cambodge ;

• Thaïlande ;

• Maldives ;

• Île Maurice ;

• Madagascar ;

• Zanzibar ;

• Mer Rouge.



Si vous avez des contacts dans ces pays et territoires, l'association vous encourage à partager cette information afin d’étendre la participation à cette aventure scientifique d'envergure mondiale.



