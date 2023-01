L’intersyndicale lance un nouvel appel à la grève le 31 janvier

Tahiti, le 27 janvier 2023 - L'intersyndicale des fonctionnaires d'État polynésiens a annoncé jeudi une autre journée de grève et de mobilisation contre la réforme nationale des retraites le mardi 31 janvier. Cet appel à la grève pourrait engendrer, une nouvelle fois, la fermeture des écoles au fenua.



À l'image du mouvement social national, l’intersyndicale des fonctionnaires d’État en Polynésie française relance un appel à la mobilisation, ce mardi 31 janvier, pour manifester contre le projet de réforme national des retraites. En cela, les écoles peuvent de nouveau fermer mardi prochain. “Le message, c’est que l’on dit toujours ‘non’ au départ à la retraite à 64 ans”, clame Diana Yieng Kow, secrétaire générale du syndicat enseignant Stip. La syndicaliste fait référence au projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement d’Élisabeth Borne début janvier. Les différents syndicats appellent leurs membres à se rejoindre à 10 heures devant l’école Toata. Le cortège doit ensuite se diriger vers le haut-commissariat, où l’intersyndicale doit être reçue. “On souhaite que le haut-commissaire soit le relais de notre parole face au gouvernement”, soutient Diana Yieng Kow.



Une première manifestation lancée par les mêmes syndicats avait déjà eu lieu à Papeete le 19 janvier dernier et avait réuni plus de 1 000 personnes. “On a participé à une réunion avec l’intersyndicale jeudi 26 janvier. À l’unanimité, tout le monde souhaitait participer à la prochaine marche. Lors de notre journée de mobilisation du 19 janvier, les chiffres de grévistes ont été excellents. On a eu jusqu’à 75% de grévistes dans les écoles maternelles et primaires. Concernant les lycées et collèges, c'était plus autour des 50%, mais c’est la première fois que j’ai vu un lycée devoir fermer ses portes grâce à la mobilisation des enseignants”, affirme la secrétaire générale du Stip. Diana Yieng Kow ne cache néanmoins pas sa “déception” concernant le nombre de manifestants mobilisés jeudi dernier. “Le nombre de gens qui ont participé à la marche n’est pas représentatif de la réalité (des grévistes). Pour la marche du 31, on a décalé les horaires de départ du cortège, en espérant que plus de personnes puissent nous rejoindre”, développe la secrétaire générale du Stip.