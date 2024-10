L'indication géographique des couteaux de Laguiole réduite au Nord-Aveyron

Toulouse, France | AFP | vendredi 17/10/2024 - L'indication géographique des couteaux de Laguiole a été réduite au nord du département de l'Aveyron, selon le nouveau cahier des charges homologué vendredi par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), après l'annulation par la justice de la précédente indication en raison d'un périmètre trop étendu.



Édictée en septembre 2022, la précédente indication géographique (IG) aux célèbres couteaux ornés d'une abeille incluait l'Aveyron, mais aussi la Lozère, le Cantal, la Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme, où se situe Thiers, capitale française du couteau à plus de 190 km de Laguiole.



L'aire géographique de production de la nouvelle IG est désormais réduite au "département de l'Aveyron, centrée sur le village de Laguiole avec un rayon de 30 kilomètres environ", est-il inscrit dans le nouveau cahier des charges.



Cette zone, qui comprend 24 communes dont Laguiole, "correspond à la zone historique de naissance et de fabrication du Couteau de Laguiole sur le Département, dénommé anciennement le Haut-Rouergue", est-il expliqué.



"On est très contents car ça correspond à ce qu'on demande depuis de nombreuses années: pouvoir fabriquer un couteau sous l'indication géographique que nous avons définie, qui soit entièrement fabriqué sur la zone de l'Aubrac aveyronnais", a réagi vendredi auprès de l'AFP Honoré Durand, président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole.



Définie au nom d'un "savoir-faire implanté depuis plus de 150 ans dans le Massif central", la zone de la précédente indication géographique était contestée par les couteliers de l'Aveyron.



Ils avaient formulé une demande pour une indication géographique plus réduite mais elle avait été refusée par l'INPI. Mi-juillet, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait annulé cette décision de refus, ainsi que celle créant l'indication géographique élargie.



"Cette désignation ambiguë constitue une source d'incertitude pour le consommateur qui ne pourra immédiatement identifier le produit comme provenant du lieu géographique associé", avait souligné la cour dans son arrêt.



A Laguiole, il n'y a pas que les couteliers qui sont ravis des retombées à venir de cette nouvelle indication géographique. "Tous les commerçants, les élus, tout le monde a compris que c'était quelque chose de fabuleux qui va asseoir notre territoire, notre économie, notre artisanat et la notoriété de notre village", s'est félicité M. Durand.