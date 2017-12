L'humoriste Anthony Kavanagh bloqué en Nouvelle-Calédonie après une embolie pulmonaire

Montréal, Canada | AFP | mardi 19/12/2017 - L'humoriste québécois Anthony Kavanagh a été contraint de reprogrammer les dates de son spectacle prévu ces prochaines semaines, bloqué en Nouvelle-Calédonie à la suite d'une embolie pulmonaire, a indiqué mardi son attachée de presse.



"Ayant souffert d’une embolie pulmonaire à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, toutes les représentations du spectacle d’Anthony Kavanagh prévues en janvier au Québec sont reportées à des dates ultérieures" en 2018, a indiqué Sylvie Savard.



Antony Kavanagh, vedette depuis quelques semaines d'une campagne de publicité humoristique pour les fromages québécois, est "maintenant hors de danger" mais doit se reposer et surtout éviter de prendre l'avion dans l'immédiat pour rejoindre le Canada.



"Un vol d’une trentaine d’heure pourrait être dangereux pour sa santé" et il faut attendre quelques jours pour savoir quand son retour sera possible, a expliqué sa porte-parole dans un courriel à l'AFP.



La plupart des dates sont repoussées au printemps, a noté Sylvie Savard en précisant que "la tournée +Showman+" se poursuivra au Québec jusqu’en octobre 2018".



A ce stade, les spectacles en France de l'humoriste québécois d'origine haïtienne restent programmés à partir du 16 janvier (Toulouse).



Anthony Kavanagh a acquis une belle notoriété en France avec des apparitions dans "Fais pas ci, fais pas ça", une série diffusée à la télévision en prime time.